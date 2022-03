Dobřichovičtí sokoli se s nepříjemnou kontumací vypořádali velice důstojně a ve sportovním duchu. První set první bučovické odvety proběhl zcela v jejich režii. Od prvních míčů svůj náskok postupně navyšovali až na poměrně vysokých sedm bodů. Vypadalo to, že se vrátí do role jasného favorita. Jenže ve druhé sadě se hrálo naprosto stejným způsobem, ale podle bučovických not.