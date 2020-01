Po překvapivé porážce vedoucích Benátek nad Jizerou ve Velkém Meziříčí Bučovičtí vedou tabulku druhé nejvyšší české soutěže. „Je to skvělé a pro nás ohromná motivace pro poslední dva zápasy. Tedy obhájit loňské prvenství po základní části,“ zdůraznil trenér sokolů Zbyněk Čížek.

Před zápasem v Hradci Králové poznamenala jedna z opor týmu blokař a smečař Josef Mlčúch, že jde o povinné vítězství. Podle výsledku tomu také tak bylo. „Já bych to tak naplno nechtěl označit, ale samozřejmě to nastavení v hlavách hráčů takové být mohlo. Tedy, že jedeme pro tři body. Těší mě, že to kluci zvládli. Z mého pohledu to byl kontrolovaný výkon. Vyjma třetího setu, kdy jsme prohrávali 3:8, jsme celé utkání vedli. Tedy takový zápas na rozehrání se po přestávce a neztratit při tom zbytečně moc sil,“ komentoval Hradec Čížek.

V Liberci měli jeho svěřenci úlohu o něco těžší. Naprosto jiné podmínky než mají doma, prostorná hala, osvětlení, palubovka, a samozřejmě hlavně nevyzpytatelná záloha extraligového klubu. Hostům trvalo dva sety než se „aklimatizovali“, ale nakonec zápas dovedli do tříbodového vítězství poměrně v klidu.

„Pokud chcete hrát v takové soutěži důstojnou roli, nemá smysl se bavit o tom, v jaké hale se hraje. To je pro oba týmy stejné. V prvním setu jsme prohrávali až do stavu 18:20. Pak jsme v koncovce se štěstím, které musíte také mít, trefili nějaký servis a set jsme vyhráli. Ve druhém nás domácí rozstříleli servisem. Pak jim začal odcházet a nám se naopak začal dařit. Udělali jsme nějaké změny v sestavě a dopadlo to dobře,“ chválil trenér sokolů.

Ti sehrají poslední dva zápasy na domácí palubovce, navíc proti soupeřům - Velkému Meziříčí a Tesle Brno - z nichž rozhodně nemusejí mít nepřiměřený respekt. Před druhými Benátkami nad Jizerou mají Bučovice dvoubodový náskok a otázku udržení se na špici tedy ve svých rukou.

„Souhlasím, že soupeři jsou hratelní, ale rozhodně ne jednoduší. Velké Meziříčí bude mít ohromnou motivaci. Teď nečekaně sesadilo z prvního místa Benátky, a jak jsem už slyšel, chytá se totéž udělat nám. My jsme s nimi devět mistrovských utkání za sebou vyhráli, budeme chtít vyhrát i to desáté, ale nebude to tak úplně snadné. Je docela možné, že to bude klíčové utkání k vítězství v základní části. Benátky mají v pátek velmi těžký zápas s rezervou pražských lvů a pokud nevyhrají za tři body, a my ano, byla by to pro nás vítaná injekce. S Brnem bychom mohli hrát úplně v klidu,“ potvrdil zálusk na nejvyšší metu kouč sokolů.

I. liga mužů - 19. kolo:

Slavia Hradec Králové – Sokol Bučovice 0:3

Sety: 22:25, 22:25, 23:25. Bučovice: Červinka, Neubauer, Hrtus, Perry, Mlčúch, Přikryl, Tezzele (L).

20. kolo:

Dukla Liberec B – Sokol Bučovice 1:3

Sety: 24:26, 25:18, 20:25, 20:25. Bučovice: Červinka, Neubauer, Hrtus, Perry, Mlčúch, Přikryl, Nezdařil (L) – Dítě, Masař.