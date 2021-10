Domácí trenérské duo Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk zkoušelo dva nové hráče. Syna reprezentačního trenéra smečaře Martina Kopa a libero Michaela Kovaříka. Ve druhé sadě domácí zpřesnili hru, velmi jisté zákroky v poli předváděl smečař Martin Kop a koncovka tentokrát vyzněla lépe pro ně. Obě strany prostřídali všechny hráče a Bučovičtí dotáhli zápas do vítězství v poměru 3:1.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.