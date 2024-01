K prestižní konfrontaci aktuálních lídrů I. ligy volejbalistů Sokola Dobřichovice a Sokola Bučovice sice nedošlo, ale přesto Bučovičtí odjeli z finále Přeboru České obce sokolské z Chocně spokojení. Samozřejmě s tím, že už potřetí obhájili titul, ale i s dobře využitou možností kvalitně se rozehrát před pokračováním druhé nejvyšší soutěže.

Přebor ČOS volejbalistů opět vyhrál Sokol Bučovice. Kapitán David Neubauer přebírá hlavní cenu. | Foto: Deník/VLP Externista

„Byla to velmi vydařená příprava a mám radost, že jsme si tam mohli vyzkoušet určité herní varianty, které budeme chtít uplatnit v lednových zápasech nadstavby I. ligy. Nakonec jsme tam odjeli v dobrém počtu, chyběl dlouhodobě zraněný smečař Struška a volno dostali Štefko a Čeketa. V zápasech se víceméně protočili všichni stejnou dobu,“ spokojeně konstatoval trenér Zbyněk Čížek.

Přebor ČOS volejbalistů

Finálový turnaj v Chocni

Výsledky Bučovic: – Letovice 2:0 (20, 23), – Šlapanice 2:1 (21, -20, 13), – Česká Třebová 2:0 (8, 17).

Sestava: Červinka, Horák, Luska, Jakubec, Minda, Mlčúch, Nesvadba, Neubauer, Roman, Herman (L). Trenér: Zbyněk Čížek.

Největší favorit turnaje, vedoucí tým I. ligy Sokol Dobřichovice nakonec nepřijel a jen poskytl několik hráčů týmu České Třebové. Dále startovaly Letovice a Šlapanice. Hrálo se systémem každý s každým a Bučovice tedy v roli favorita vyhrály všechny tři utkání. Nejvyrovnanější s nástupci slavného hráče a trenéra Karla Lázničky Sokolem Šlapanice.

„Se Šlapanicemi to bylo druhé utkání a mělo vysokou úroveň. Šlapanice hrály dobře a dovedly nás až do tie-breaku. V něm jsme sice vedli 14:9, ale nakonec jsme proměnili až pátý mečbol. Jsem rád, že jsme zápasy s jen relativně slabšími soupeři zvládli. Potěšil mě výkon mladého smečaře Lusky, který byl velmi platným, jak v útoku tak na servisu. Řekl si o to, že by mohl být alternativou za zraněného Strušku nebo minimálně dostat v mistrovských zápasech větší minutáž. Ovšem nezastírám, že s námi v tomto týdnu začne trénovat i jeden nový hráč, protože si myslím, že těch zápasů bude ještě poměrně hodně a sestava nemůže zůstat okleštěná na dvou smečařích,“ vysvětlil kouč sokolů.

Ti na favorizované Dobřichovice v lize narazí hned v prvním zápase v novém roce, v pátek večer (19.00) je přivítají ve své hale.

„Dobřichovice neúčastí v Chocni víceméně vyslaly signál, nebo spíše potvrdily, že se soustřeďují na zápasy I. ligy a mají eminentní zájem ji vyhrát. Naše cíle se nemění a chceme jim to trochu zkomplikovat,“ s úsměvem dodal Čížek.