/FOTOGALERIE/ Úvodní zápasy čtvrtfinále play-off první ligy volejbalistů žádné překvapení nepřinesly. Na domácích palubovkách se stoprocentně prosadily lépe postavené celky po základní části. První Sokol Bučovice dvakrát bez ztráty setu zdolal osmý Spartak Velké Meziříčí.

V obou prvních zápasech čtvrtfinále I. ligy volejbalisté Sokola Bučovice (modré dresy) porazili Spartak Velké Meziříčí a v sérii vedou 2:0. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

Sokoli si soupeře z Vysočiny do vyřazovacích bojů přáli. Všech posledních deset vzájemných zápasů vyhráli a dva bučovické zápasy tento trend nezměnily. Navíc v obou domácí jasně dominovali. „Se silnějšími soupeři se musí hrát vabank, a to někdy vyjde, jindy ne. My jsme stále nezkušený tým a s takovými Bučovicemi prostě nemáme šanci hrát. Sice jsme většinu setů rozehráli dobře, ale oni jsou mnohem zkušenější a udělali daleko méně chyb než my. Pro nás to není žádná tragédie, zatím líp hrát neumíme,“ vzal prohry s nadhledem trenér Spartaku Petr Juda.