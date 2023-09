Cenný skalp získali v přípravě na nový ročník I. ligy volejbalisté Sokola Bučovice. Po pěti letech opět vyhráli halový turnaj ve Starém Městě O pohár hejtmana Zlínského kraje. Ale hlavní devízou je jejich finálové vítězství nad extraligovou Fatrou Zlín.

Volejbalisté Sokola Bučovice po vítězství na turnaji ve Starém Městě. | Foto: Deník/VLP Externista

„Vítězství nad extraligou je samozřejmě velice příjemné, ale mě hlavně těší, že to bylo proti kompletnímu týmu. Oni nás vůbec nepodcenili a do finálového zápasu postavili to nejlepší, co mají k dispozici. Tedy kompletní základní šestku, která nás dokonale prověřila. To znamená Truong, Říma, na smeči Kozák spolu s bulharským internacionálem Apostolem Boyanovem, na bloku zkušený matador devětatřicetiletý Čechmánek a Pražák a na liberu Viceník,“ vyjmenoval sílu soupeře trenér sokolů Zbyněk Čížek.

O pohár hejtmana Zlínského kraje

Staré Město

Výsledky Bučovic: – junioři Zlína 3:0, – Staré Město 3:0, – Fatra Zlín 2:1 (25:22, 19:25, 25:23).

Pořadí: 1. Bučovice, 2. Zlín, 3. Staré Město, 4. junioři Zlína.

Sestava Bučovic: Roman, Minda, Čeketa, Neubauer, Tříska, Jakubec, Stružka, Špelda, Koudelka, Luska, Bohuslav, Galík, Vodička. Trenér: Zbyněk Čížek.

I on měl k dispozici dobrý kádr, takže se hrál vyrovnaný a velice kvalitní volejbal. První set získali v koncovce Bučovičtí, druhý ovládl zejména díky velmi účinnému servisu Zlín.

„Do třetího setu jsme dobře vstoupili a od začátku jsme si udržovali mírný náskok. Pak se zase rozhodlo v koncovce. Nám se esy Jakubce a Neubauera podařilo vytvořit si dva mečboly. První jsme nevyužili, ale druhý už ano proměněným útokem Richarda Stružky,“ popsal Čížek koncovku vítězného zápasu.

Závěr minulého ročníku I. ligy se volejbalistům Sokola nevydařil, skončili již ve čtvrtfinále play-off. O to pečlivěji se připravují na nový. Kádr se dolaďuje a ve Starém Městě a hlavně v utkání se Zlínem trenér samozřejmě opět sledoval adepty na bučovický dres.

„My jsme zvolili turnaj ve Starém Městě, protože jsme chtěli vyhledat herní test s někým jiným než s týmy z naší soutěže, nebo se kterými se potkáváme na letních turnajích. V úvodním zápase jsme celkem hladce přehráli juniory Zlína, v dalším jsme podobně porazili druholigové Staré Město. A to hlavní pro nás pak přišlo v utkání se Zlínem. Celkově to byl velmi dobrý test před vyvrcholením halové části letní přípravy. Tím bude ve středu 13. září přípravné utkání se slovenským extraligovým Spartakem Myjava a následně v sobotu turnaj Českého poháru v Kojetíně. Tam se utkáme s domácím týmem a Novým Jičínem, což jsou oba druholigové celky,“ dodal spokojený šéf bučovického volejbalového oddílu.