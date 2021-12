Tým z Vysočiny je sice poslední, ale proti sokolům začal hodně zhurta. V prvním setu poměrně hodně riskoval na servisu a hosté tak důležitou první sadu rozhodli až v koncovce.

I. liga mužů

Nadstavba – 4. kolo:

Velké Meziříčí – Bučovice 0:3 (-24, -17, -23)

Hradec Králové – Bučovice 3:0 (24, 22, 17)

Základní sestavy - ve VM: A. Provazník, Perry, Minda, Neubauer, Varouch, Kristian, Kovařík (L). V HK: Masař, Perry, Jelínek, Mlčúch, Neubauer, Mrázek, Kovařík (L). Střídali Dítě a Herman.

Tabulka:

1. Benátky n. J. 4 4 0 0 0 12:1 12

2. Dobřichovice 4 4 0 0 0 12:2 12

3. Hr. Králové 4 2 2 0 0 12:5 10

4. Č. Budějov. B 4 1 0 1 2 5:9 4

5. Plzeň 4 1 0 1 2 5:10 4

6. Tesla Brno 4 1 0 0 3 6:9 3

7. Bučovice 4 1 0 0 3 4:9 3

8. Vel. Meziříčí 4 0 0 0 4 1:12 0

Příští zápasy: Bučovice - Č. Budějovice B, pátek 17. 12. (19.00). Bučovice - Slavia Plzeň, sobota 18. 12. (18.00), SH Školní ul.

„Odolali jsme tomu počátečnímu tlaku domácích. Oni vsadili na servis, ale tam i dost kazili. Nám podání nešlo, ale nahrazovali jsme to dobrou obranou na síti. To byla naše nejlepší herní činnost. Výborný výkon podal Marek Perry na účku. Takže, když tedy pomineme horší den na podání, tak jsme ten zápas zvládli i po té psychické stránce. Pro nás je to velice důležité vítězství,“ zdůraznil trenér sokolů Jaroslav Vlk, který tentokrát byl na střídačce sám protože Zbyněk Čížek si odpykával první díl dvouzápasové stopky za červenou kartu.

V bučovickém týmu nastoupily dvě nové posily. Na střídavý start z extraligy budou v klubu působit blokař Jakub Varous z Fatry Zlín a nahrávač Adam Provazník z Beskyd, který už Bučovicím v předchozích zápasech pomáhal. Bohužel oba k druhému utkání v Hradci nemohli odjet, protože si plnili povinnosti ve svých mateřských klubech. V úvodu to na hře hostů nebylo moc znát a vypadalo to, že ukořistí první set, což by mohlo mít na další vývoj příznivý vliv. Vedení 23:19 ale k vítězství nedotáhli.

„Neuhráli jsme dvě bodovky v koncovce a pak se rozehrál Štokr. Ve druhém setu jsme měli horší pasáž v úvodu, kde nám utekli o sedm bodů. Stíhací jízdou jsme je do koncovky dotáhli, ale tam jsme zase nedokázali ubránit Štokra. A sami jsme se nemohli prosadit v útoku a dělali chyby obraně. Ve třetím setu se Hradec rozehrál a byl, jak se říká, v pohodě. My jsme tomu už nedokázali čelit,“ popsal Vlk průběh zápasu na východě Čech.

Jeho výsledek potvrdil a na napovídá tomu také průběžná tabulka I. ligy, že se Hradec se Štokrem a spol. řadí k hlavním favoritům soutěže.

„Na druhou stranu si myslím, že ty dva úvodní sety vypadaly z naší strany slušně a ukázaly, že i posílený Hradec je hratelný soupeř,“ upozornil kouč Bučovic.

Ty se konečně v nadstavbě představí domácím fanouškům. V pátek do Bučovic přijede béčko extraligových Českých Budějovic, v sobotu Slavia Plzeň. Tím se uzavře letošní program druhé nejvyšší volejbalové soutěže mužů.