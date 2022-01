II. liga

Čtvrtfinálová skupina:

Sokol Bučovice

- Sokol Dobřichovice 0:3

Sety: 19:25, 19:25, 21:25. Diváků: 100.

Bučovice: Mrázek, Perry, Mlčúch, Přikryl, A. Provazník, Minda, Herman (L) – Jelínek, Masař. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Tabulka:

1.Hr.Králové 10 6 3 1 0 29:12 25

2.Benátky n.J. 9 8 0 1 0 26:6 25

3.Dobřichov. 9 6 1 0 2 21:10 20

4.Bučovice 10 5 0 0 5 17:17 15

5.Č. Buděj. B 9 2 1 2 4 13:21 10

6.Tesla Brno 10 2 0 1 7 14:24 7

7.Slav. Plzeň 9 2 0 1 6 11:23 7

8.Vel. Meziříčí 10 1 1 0 8 9:27 5

Příští program: Bučovice - Hr. Králové, pátek 4. 2. (19.00), Bučovice - Velké Meziříčí, sobota 5. 2. (18.00), SH Školní ul.

„Nastoupili vlastně všichni kluci, co zůstali zdraví. Vůbec poprvé v této sezoně si zahrál Michal Přikryl. Když pak v průběhu zápasu začal mít zdravotní problém i Pavel Jelínek, tak jsme v podstatě přišli o všechny možnosti něco se sestavou dělat. Je to škoda, ale musíme to brát tak, jak to přišlo. Za této situace byli hosté, kterých přijelo čtrnáct, prostě v rozhodujících herních činnostech lepší,“ konstatoval Čížek.

Po poměrně hladce prohraných dvou setech se ve třetím jevila pro domácí tým určitá šance. Se soupeřem držel krok do stavu 21:21. Hosté pak zřejmě zahráli míč s tečí stropu haly, ale rozhodčí nechal akci dokončit a bod získali Dobřichovičtí. Domácí pak po neúspěšných protestech už koncentraci pro koncovku nenašli.

Po porážce jsou bučovické šance vylepšit si současné čtvrté místo v tabulce nadstavby už jen teoretické. Naopak Čížek upozorňuje, že nebude jednoduché poslední postupové místo do semifinále play-off vůbec uhájit, i když další dva zápasy hrají doma. Hradec Králové řadí do „kategorie“ Benátek nad Jizerou a Dobřichovic a utkání s Velkým Meziříčím má vždy nádech derby. Navíc tým z Vysočiny v posledních dvou kolech získal své první body výhrami nad béčkem Českých Budějovic a Slavií Plzeň.

„Nelze odhadovat, v jakém stavu, tedy hlavně zdravotním, bude mužstvo za týden. Ale musím potvrdit, že oba tyto zápasy bychom považovali za těžké, i kdybychom nastoupili kompletní,“ poznamenal kouč bučovických sokolů.