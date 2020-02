Zatímco v Bučovicích liberecká juniorka nastoupila bez extraligových posil, v domácím prostředí využila hned tři. Ve všech případech členy širšího reprezentačního kádru. Na postu libera nastoupil Tomáš Kunc, na nahrávce Jiří Srb a univerzála hrál Patrik Jindra. „Nejvýznamnější roli hrál Jindra, který uhrál čtyřiadvacet bodů a byl tím rozdílovým hráčem zápasu,“ upozornil trenér sokolů Zbyněk Čížek.

Jeho tým nezachytil začátek zápasu. V prvních dvou setech byli domácí jasně lepší. Výrazně lépe servírovali, zatímco Bučovičtí mnoho protihry nenabídli. „Nefungovaly nám ani obrana a ni útok. Pak jsme udělali nějaké změny v sestavě a hlavně jsme začali líp servírovat. Věřím, že to může být klíč k druhému utkání. Zápas se herně vyrovnal. Jim ten servis trošku odcházel a najednou nevěděli, co dělat, a tak začali praktikovat systém všechno na Jindru. A vyšlo jim to. Uvidíme, co bude v odvetě. Určitě se pokusíme sérii na toho sedmého března vrátit do Bučovic. Rozhodně ještě nejsme poražení,“ zdůraznil kouč sokolů.

I. liga - semifinále

Dukla Liberec B – Sokol Bučovice 3:1

Sety: 25:15, 25:18, 23:25, 25:22. Stav série: 2:1.

Sestava: Červinka, Neubauer, Katona, Perry, Přikryl, Mlčúch, Nezdařil (L) – Sankot, Duda. Trenér: Zbyněk Čížek.

Lvi Praha B - Benátky n. J. 3:1

Sety: 25:11, 25:27, 25:21, 25:22. Stav série: 2:1