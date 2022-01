„Benátky určitě byly k poražení. Když to srovnám s Teslou Brno, tak ta pro nás byla těžím soupeřem. Jenže rozdíl byl hlavně ve dvou věcech. Za prvé: v úspěšnosti ze zóny čtyři, to znamená smečařů. Jejich smečaři, jak Bartůněk, tak Nesvačil, se prosazovali a naši ne. Za druhé: v rozhodujících momentech zejména jejich Filip Palgut útočné šance připravil kvalitní přihrávkou, kdežto my jsme to smečařům nedávali tak, aby z toho mohli nějak obstojně útočit,“ viděl hlavní příčiny porážky trenér Zbyněk Čížek, který tým vede ve dvojičce z Jaroslavem Vlkem.

II. liga

Nadstavba – 9. kolo:

TJ Sokol Bučovice

– VK Benátky nad Jizerou 1:3

Sety: 20:25, 22:25, 25:20, 21:25. Diváků: 160.

Bučovice: Neubauer, Minda, A. Provazník, Perry, Kristian, Varous, Kovařík (L) – Unzeitig, Mrázek, Masař. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Aktuální tabulka:

1.Benátky n. J. 9 8 0 1 0 26:6 25

2.Hr. Králové 9 5 3 1 0 26:12 22

3.Dobřichovice 8 5 1 0 2 18:10 17

4.Bučovice 9 5 0 0 4 17:14 15

5.Č. Buděj. B 8 2 1 2 3 13:18 10

6.Tesla Brno 10 2 0 1 7 14:24 7

7.Plzeň 8 2 0 1 5 10:20 7

8.Vel. Meziříčí 9 0 1 0 8 6:26 2

10. kolo: Bučovice – Dobřichovice, sobota 29. 1. (18.00), SH Školní ul.

Jejich svěřenci se už poněkolikáté v poslední době dost pomalu rozjížděli. V prvních dvou setech jakoby trenéři zase hledali optimální sestavu. Po změnách třetí set sice vyhráli, ale čtvrtý se v podstatě vrátil do zajetých kolejí a uklidněný soupeř si celkem jistě dokráčel k vítězství.

„Hledáme, čím to je, že nám ty začátky zápasů teď nejdou. Jakousi optimálnější sestavu jsme našli až od třetího setu, kdy tomu pomohl Adam Mrázek a když se zpátky do zápasu vrátil Patrik Minda. Nestačilo to. Na druhou stranu z toho nemusíme dělat tragédii. Benátky byly favorit, a to znamená, že my jsme k tom zápase mohli jen překvapit. My potřebujeme body získávat jinde,“ shrnul hodnocení Čížek.

A právě takovým zápasem je dnešní odveta se Sokolem Dobřichovice, který je v tabulce jen o dva body před Bučovicemi. Na jich půdě Bučovičtí prohráli 1:3, dnešní výhra stejným poměrem by znamenala postup sokolů na bronzovou pozici. Jenže pře zápasem řeší Čížek s Vlkem nečekané problémy.

„Neříkám a ani nemůžu říct, že by Dobřichovice měly být lehčím soupeřem než Benátky. My máme čtyři covidové absence a může se stát, že se budeme rvát sami se sebou. Prostě budeme bojovat a hlavně nesmíme zase prospat začátek a výrazně zlepšit přihrávku a koncovku. Takže to bude hlavně o nás,“ dobře ví trenér a manažer klubu.

Prohra s Benátkami sokolům příliš neublížila ani v postavení v tabulce. Přišla výpomoc moravských týmů. Velké Meziříčí porazilo České Budějovice 3:2 a Tesla Brno Dobřichovice 3:0.