„Určitě tam nepojedeme jenom sérii dohrát. Bude to jasně patrné z naší základní sestavy, ve které budou změny. Pokusíme se zlepšit prakticky ve všech herních činnostech, uvidíme, jak se to podaří,“ naznačil bojovnou náladu svého týmu trenér sokolů Zbyněk Čížek.

Pokud by se jeho mužstvu husarský kousek, tedy vyhrát páteční zápas, povedl, hrálo by se hned další den čtvrté utkání. A kdyby dokázali i to vyhrát, měli by za týden v rozhodujícím pátém utkání výhodu domácího prostředí. Ale tak daleko v úvahách sokolský tábor není. Je třeba se soustředit na zítřejší zápas.

I. liga mužů - semifinále:

Slavia Hradec Králové – Sokol Bučovice, 3. zápas - pátek 8. 3. (19.00), Hradec Králové – Bučovice 8. 3. (19.00), případný 4. zápas - sobota 9. 3. (18.00).

Skupina o 9. - 14. místo:

MFF Praha – TJ Holubice, pátek 8. 3. (19.00), Holubice – Kolín, sobota 9. 3. (17.00).

„Hradec má velmi zkušený tým a k nám přivezl i asi nejzkušenějšího současného hráče Štokra. Už jsem říkal, že o něm tyhle zápasy nejsou. Takže nějakou konkrétní taktiku na něho nechystáme. Připravovali jsme se na Hradec jako na komplexní tým a zase to bude hlavně o servisu a přihrávce a úspěšnější bude ten, kdo se s tím, popasuje líp,“ upozornil bučovický kouč.

Stejně jako v Bučovicích bylo domácí prostředí jednoznačnou výhodou jeho týmu, v hradeckých odvetách určitě bude srovnatelnou pro Slavii.

„U nás bylo více než tři sta diváků a vytvořili až neuvěřitelnou atmosféru. V Hradci je větší hala, ale také s výbornou akustikou a údajně už je prodáno přes 600 vstupenek. Většina našich kluků v takové kulise ještě nikdy nehrála, jiní ne tak často. Takže bude taky záležet na tom, jak se s ní hráči vyrovnají. Já jim říkám, že by si takového zápasu měli vážit. Moc takových je za sezonu nebo i možná kariéru nepotká,“ zdůraznil Čížek.

Poměrně jasně se vyvíjí i souboj druhé dvojice Sokol Dobřichovice – Blue Volley Ostrava. Sokoli sice jedou na sever Moravy, ale všeobecně se očekává, že jim tam k potvrzení postupu bude stačit jediné utkání.

Ve skupině o záchranu si zdatně vedou Holubice. Jejich první místo už těžko někdo ohrozí, takže závěr mohou odehrát v relativním klidu. Na programu mají dvojzápas, zítra v Praze s MFF a v sobotu doma s Kolínem.