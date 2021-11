Volejbalisté Bučovic oplatili porážku Tesle a vyhráli moravskou skupinu I.ligy

Poté, co si vítězstvím 3:1 ve Velkém Meziříčí zajistili postup do nadstavbové části I. ligy, si volejbalisté Sokola Bučovice domácí výhrou 3:0 nad Teslou Brno vybojovali první místo v moravské základní skupině C.

Volejbalisté Sokola Bučovice porazili Teslu Brno 3:0. | Foto: Deník/VLP Externista

Z ní si mezi elitní osmičkou zahraje i Tesla, a také třetí v tabulce Velké Meziříčí. „Čtvrtfinalisté“ se utkají systémem každý s každým doma a venku a nejlepší kvarteto postoupí do semifinále play-off. I. liga

10. kolo:

Sokol Bučovice

- Tesla Brno 3:0

Sety: 37:35, 25:16, 25:15.

Sestava: Červinka, Mrázek, Kop, Mlčúch, Jelínek, Minda, Herman (L) - Kovařík, Masař, Perry, Neubauer. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Konečná tabulka základní skupiny C:

1.Bučovice 8 5 1 1 1 20:11 18

2.Tesla Brno 8 5 1 0 2 19:11 17

3.V. Meziříčí 8 3 1 0 4 15:16 11

4.Ostrava 8 3 0 1 4 14:16 10

5.St. Město 8 0 1 2 5 9:23 4



Los nadstavby:

26. 11. Dobřichov. - Bučovice

27. 11. Benátky n. J. - Bučovice

10. 12. Vel. Meziříčí - Bučovice

11. 12. Hr. Králové - Bučovice

17. 12. Bučovice - Č. Budějov. B

18. 12. Bučovice - Plzeň

21. 1. Bučovice - Tesla Brno

----

22. 1. Tesla Brno - Bučovice

28. 1. Bučovice - Benátky n. J.

29. 1. Bučovice - Dobřichovice

4. 2. Bučovice - Hr. Králové

5. 2. Bučovice - Velké Meziříčí

18. 2. Plzeň - Bučovice

19. 2. Č. Budějov. B - Bučovice Už před derby posledního kola moravské základní skupiny měli sokoli i Tesla postup v kapse, ale v sázce bylo prestižní první místo. Domácí Brňanům oplatili „stejnou mincí“ porážku z jejich haly. „Před zápasem jsme všichni popřáli našemu trenérovi Jaro Vlkovi k jeho šedesátým narozeninám. V úvodní setu se pak hrál velmi pohledný a rychlý volejbal. Na naší straně se prosazoval univerzál Patrik Minda, a také smečař Martin Kop. Na straně Brna to byl smečař A týmu Jakubec a kapitán Benko. V infarktové koncovce jsme proměnili svůj osmý setbol a zvítězili 37:35. Druhý a třetí set už byl jasně v naší režii. Dobře jsme podávali, a také skvěle bránili,“ stručně popsal derby manažer klubu a trenér Zbyněk Čížek. Ten si přál začít nadstavbu doma, ale vítěz skupiny žádný „bonus“ nedostal. Naopak, první čtyři zápasy odehrají sokoli na palubovkách soupeřů. V pátek nastoupí v Dobřichovicích a v sobotu v Benátkách nad Jizerou. „Rozlosování nadstavby nás nejen posílá ven, ale také hned na úvod k největším favoritům do Dobřichovic a Benátek nad Jizerou,“ jen poznamenal Čížek.