Turnaje se účastnily čtyři týmy a hrálo se systémem každý s každým na tři odehrané sety. Vítěz základní části posledních dvou ročníků I. ligy si cení zejména výhry nad extraligovou Fatrou Zlín.

Velkomoravský turnaj



Pořadí: 1. Sokol Bučovice, 2. Fatra Zlín, 3. VK Staré Město, 4. Fatra Zlín jun.

Sestava Bučovic: Rosenbaum, Masař, Neubauer, Dítě, Hrtus, Mlčúch, Přikryl, Auer, Nezdařil, Herman. Trenéři : Jaroslav Vlk, Zbyněk Čížek.

„Byl to náš první halový test. Po úvodním vítězství nad juniory Zlína jsme zvítězili 2:1 i nad extraligovým Zlínem. V posledním kole jsme porazili domácí tým, který hraje jako my první ligu, 3:0. Vítězství v turnaji je o to cennější, že jsme nastoupili bez několika opor,“ chválil své svěřence trenér a manažer klubu Zbyněk Čížek.