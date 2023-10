Povedená odveta a potvrzení prvního místa, i tak mohou volejbalisté Sokola Bučovice hodnotit vstup do druhé poloviny základní části B skupiny I. ligy. V domácí hale porazili Slavii Hradec Králové 3:1 a brali tři body, zatímco soupeř odjel s prázdnou.

Ilustrační. | Foto: Patrik Minda

Dlouho očekávaný souboj dvou vedoucích týmů tabulky - prvních sokolů a druhé Slavie - potvrdil to, co se od něj čekalo. Předložil kvalitní volejbal, přišla vynikající návštěva přes 200 diváků a domácí opět podržel servis. Hosté přijeli bez svého nemocného smečaře Miroslava Drozena. Domácím ze stejného důvodu chyběl Lukáš Čeketa. Naopak poprvé v sezoně se po uzdravení představil v domácím dresu univerzál Patrik Minda.

I. liga mužů:

TJ Sokol Bučovice – TJ Slavia Hradec Králové 3:1

Sety: 25:20, 25:19, 21:25, 25:18. Bučovice: Borski, Červinka, Jakubec, Neubauer, Struška, Štefko, libero Špelda (L), Minda, Roman, Tříska. Trenér: Zbyněk Čížek.

Holubice měly volný los.

Tabulka:

1. Bučovice 8 6 1 1 0 23:8 21

2. Hr. Králové 8 5 1 1 1 21:11 18

3. Vel. Meziříčí 8 4 1 1 2 19:13 15

4. BV Ostrava 8 2 3 0 3 16:15 12

5. Holubice 7 1 1 2 3 11:18 7

6. VK Brno 7 1 0 2 4 8:18 5

7. Kolín 8 1 0 0 7 6:21 3

Příští kolo: Holubice – VK Brno, Blue Volley Ostrava – Bučovice, pátek 3. 11. (19.00).

První výměnu pro sebe získali hosté a do stavu 5:5 rovnoměrně bodovali oba soupeři. Pak domácí Richard Struška sérií servisů nasměroval sokoly k vedení průběžně o pět až šest bodů. Bučovičtí se uklidnili na přihrávce, neměli problém trefovat servis a set s přehledem získali. Ve druhé sadě se opět hostům moc nedařilo na servisu a domácí nahrávač Kristián Červinka tak mohl spolu s Michalem Borskim a s univerzálem Janem Štefkem bezpečně režírovat hru.

Vedení 2:0 na sety bučovické trochu ukolébalo, naopak Hradečtí ožili a hodně byl vidět jejich kapitán Aleš Holubec. Domácí trenér Zbyněk Čížek proto poslal na palubovku univerzála Mindu a nahrávače Ondřeje Romana. Hra se vyrovnala, ale v koncovce byli hosté úspěšní a snížili na 2:1 na sety.

„Čtvrtý set jsme dobře rozehráli zásluhou úspěšné série servisů nahrávače Ondřeje Romana. A to vedení jsme si pak hlídali a do konce. Po proměněném druhém mečbolu jsme zvítězili 3:1 a odskočili svému soupeři v tabulce na tři body. Všichni kluci zahráli velmi dobře a chválím je za bojovnost, hru v poli hlavně za kvalitní skákaný servis. V tom vynikali Struška a Roman. Hradci jsme tak oplatili porážku 2:3 z jejich palubovky a jsem rád, že to bylo za tři body, což může být i hodně důležité,“ radoval se šéf bučovických sokolů.