„Ano, celkově jsem velmi spokojený, protože jsme se silným soupeřem sehráli dvě koncovky. I když proti extralize měli Lvi v sestavě nějaké změny, tak pořád je to extraligová kvalita a na hřišti se pořád pohybovali minimálně dva čeští reprezentanti,“ zestručnil hodnocení zápasu trenér a manažer sokolů Zbyněk Čížek.

Navíc také on musel v sestavě udělat několik vynucených změn. Na poslední chvilku pro nemoc vypadli zkušení Ivo Kobolka a Josef Mlčúch, dopředu se vědělo, že k dipozici nebudou hostující hráči z Fatry Zlín.

Český pohár

2. kolo:

TJ Sokol Bučovice

– VK Lvi Praha 0:3

Sety: 21:25, 23:25, 24:26. Postupují Lvi Praha.

Bučovice: Masař, Neubauer, Minda, Kán, Kristián, Varous, Špelda (L). Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

„To mně ale nevadí. Naopak poprvé jsme mohli vyzkoušet slovenského mládežnického reprezentanta, devatenáctiletého Adama Kána. Na univerzálu si nevedl špatně. Opačným směrem z pozice univerzála na smečaře se přesunul Patrik Minda a udělal tam docela dost bodů. Myslím si že jsme odehráli vydařené utkání. V prvním setu jsme si museli trochu osahat kvalitu soupeře, protože extraliga je samozřejmě rychlejší, razantnější a vyhranější. Druhý a třetí set už byly o něčem jiném, byly naprosto vyrovnané. Za stavu 23:23 ve druhém setu se projevila větší zkušenost hostů, když reprezentační nahrávač Jakub Janouch dvakrát dobře doservíroval. Co mě malinko mrzí, že jsme neuhráli aspoň set. Ve třetím náš výborný výkon gradoval. Za stavu 24:23 jsme měli setbol, ale hosté kvalitní souhrou Janouch – McCarthy středem sítě srovnali na 24:24 a koncovku si zase zkušeně pohlídali,“ popsal kouč sokolů průběh zápasu.

Druhé kolo Českého poháru volejbalistů se hraje na jedno utkání, takže do třetího postupuje profesionální extraligový favorit, Lvi jsou aktuálně čtvrtý tým tabulky nejvyšší soutěže. Pro prvoligový tým bučovických sokolů, který bojuje o špici druhé nejvyšší soutěže, to ale byla užitečná konfrontace.

„V každém případě je to posílení sebevědomí. Hráči se přesvědčili, že se dá hrát s kýmkoliv. Za druhé jsou to pro naše mladé kluky i cenné zkušenosti, protože museli jít do jakéhokoliv balónu, do jakékoliv výměny absolutně naplno. Pro nás trenéry je přínos i v tom, že jsme udělali určitou variabilitu v sestavě směrem k lize a že ta sestava obstála. Samozřejmě byly i věci, které musíme ještě dopilovat, ale celkově mám dobrý pocit,“ ujistil Čížek.

Se svým trenérským kolegou Jaroslavem Vlkem se teď mohou plně soustředit na první ligu. Ta bude po týdenní pauze pokračovat v pátek a v sobotu 21. a 22. října. Sokoli se utkají s B týmy extraligových klubů Jihostroje České Budějovice a svého pohárového přemožitele. Oba zápasy sehrají na palubovkách soupeře.

„Teď budeme hlavně regenerovat síly, protože kluci měli hodně náročný program a mají toho opravdu dost. Navíc jsou tam nějaká zranění a nemoci. Takže chci, ať se všichni v tom týdnu doléčí a na těžké soupeře ať budeme v co nejsilnějším složení,“ dodal kouč sokolů.

Zítra do druhého kola Českého poháru zasáhnou i druholigoví volejbalisté TJ Holubice. Od 18.00 hodin se v domácí hale střetnou s rovněž extraligovou Fatrou Zlín.