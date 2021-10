Potvrdit vítězný vstup do nového ročníku první ligy se Starým Městem chtějí volejbalisté Sokola Bučovice v nadcházejícím dvojzápase. V pátek nastoupí v Brně proti Tesle, v sobotu na domácí palubovce přivítají USK Slavii Ostrava.

I. liga

2. kolo:

Tesla Brno - Sokol Bučovice

Pátek 22. října, 19.00 hodin, SH Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, Botanická ul.



3. kolo:

Sokol Bučovice - USK Slavia Ostrava

Sobota 23. října, 18.00 hodin, SH Školní ul.

Už v pátečním pátečním derby, které se bude hrát v hale Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka v Botanické ulici, se v dresu sokolů představí letošní poslední posila. A „kalibru“ srovnatelného s někdejším působením reprezentantů Iva Dubše či Martina Hrocha v Bučovicích. Zatím do konce roku se Sokolu upsal bývalý elitní reprezentační nahrávač Petr Zapletal.

„Průkazku už vezu do Bučovic a jsem moc rád, že k nám takový borec přichází. My tím částečně řešíme poměrně rozsáhlou marodku na tomto postu, ale hlavně, a to zdůrazňuji, přichází nám pomoc k postupu do play-off. A už na tréninku bylo vidět, jak skvělé má ruce a že se od něho mohou něco přiučit i naši zkušenější hráči. Zatím jsme se dohodli na účinkování do konce základní části, ale věřím, že nezůstane jen u ní,“ zdůraznil manažer a trenér bučovických mužů Zbyněk Čížek.

Třiačtyřicetiletý rodák z Olomouce Zapletal je mistrem české a německé nejvyšší soutěže a s reprezentací, kde působil deset let, vyhrál Evropskou ligu. Z domácích kolbišť má i stříbrné a bronzové medaile, úspěšně působil mj. v Českých Budějovicích, ve Zlíně, v Ostravě a dva roky i v Brně. V české extralize hrál osm a v zahraničních nejvyšších soutěžích jedenáct let. Do Bučovic přichází z Olomouce, kde jako trenér přivedl extraligové ženy ke dvěma titulům mistryň republiky.

„Se Zbyňkem Čížkem se znám docela dlouho, takže když mě volal, že potřebuje pomoct, že se mu zranil nahrávač, tak jsem mu to slíbil. Uvidíme, jestli to k něčemu bude. Polední zápas jsem hrál asi před měsícem v krajském přeboru a druhou ligu už před dvěma roky. Ta má dobrou úroveň, ale o první opravdu nějaký velký přehled nemám. A ty poslední dva roky jsem ani moc netrénoval, takže jsem sám zvědavý, jak to zvládnu. Vím, že v první lize hraje hodně výborných vysokých mladých kluků, ale ty zkušenosti snad Bučovicím nabídnout mohu,“ s úsměvem komentoval svůj návrat do českých ligových vod.