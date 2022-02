Jak je zřejmé z výsledků jednotlivých setů dvojzápasu, pustili sokoli soupeře trochu do hry až tom posledním, který v Budějovicích vyhráli v koncovce o dva body.

I. liga

Čtvrtfinálová skupina:

Slavia Plzeň - Sokol Bučovice 0:3 (-12, -20, -17). Sestava: A. Provazník, Mlčúch, Kristian, Mrázek, Neubauer, Perry, Kovařík (L) – Masař, Minda, Unzeitig. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Jihostroj Č. Budějovice B - Sokol Bučovice 0:3 (-15, -17, -23). Sestava: Červinka, T. Provazník, Přikryl, Perry, Unzeitig, Minda, Kovařík (L) – A. Provazník, Mrázek.

Tabulka:

1. Benátky n. J. 14 10 2 1 1 39:13 35

2. Dobřichovice 14 10 2 0 2 36:15 34

3. Bučovice 14 9 0 0 5 29:17 27

4. Hr. Králové 14 6 3 3 2 34:24 27

5. Tesla Brno 14 6 0 1 7 26:27 19

6. Č. Budějov. B 14 3 1 2 8 17:34 13

7. Slavia Plzeň 14 2 0 1 11 14:38 7

8. Vel. Meziříčí 14 1 1 1 11 12:39 6

Semifinále: Benátky n. J. - Hradec Králové a Dobřichovice – Bučovice.

Termíny: 25. a 26.března, 1., 2. a 9. dubna.

„Postup jsme měli již jistý, takže jsme hráli uvolněně a už jsme to brali v podstatě jako přípravu na play-off. Oba zápasy nám vyšly jak výsledkově, tak výkonnostně. A navíc, se určitě zase podařilo utužit v týmu partu, po tom vlastně našem nejdelším zájezdu v této sezoně. Vše nasvědčovalo tomu, že skončíme čtvrtí a někteří podle toho už i kalkulovali, takže když se naskytla šance ještě s pořadím první čtyřky zamíchat, tak jsme do toho šli naplno a bez nějakých taktických záměrů,“ ujistil trenér a manažer bučovických sokolů Zbyněk Čížek.

Při dvou porážkách Slavie Hradec Králové, shodně doma s Benátkami nad Jizerou a Dobřichovicemi 2:3, vynesla dvě vítězství bučovické sokoly před Východočechy. V semifinále play-off se tedy střetnou se Sokolem Dobřichovice. Druhou dvojici tvoří vítěz čtvrtfinále Benátky na Jizerou s Hradcem Králové. O postup do extraligy se bude hrát na tři vítězná utkání z pěti a boje začnou již v pátek. Začíná se dvakrát u lépe postavených týmů ve čtvrtfinálové skupině, které by pak měly výhodu domácího prostředí i pro případné páté, rozhodující zápasy.

„Jsem strašně rád, že do semifinále vstoupíme na vítězné vlně, což nám určitě pomůže ve zvýšení sebevědomí. A taky, že jsme předběhli Hradec, což může hrát později důležitou roli. Kdyby se nám nepodařilo jít do finále, a teď mluvím čistě o teorii, tak bychom s Hradcem hráli o bronz doma. Navíc vůbec nezastírám, že nám Dobřichovice vyhovují víc než Benátky. Především je to pikantní derby dvou nejlepších sokolských týmů, a také jejich hala je podobná naší v Bučovicích a sedí nám víc než velká hala v Benátkách. Jsem spokojený, že začínáme v Dobřichovicích. Už máme hlavy natěšené na semifinále a strašně moc toužíme tam uspět,“ naznačil náladu ve svém mužstvu Čížek.