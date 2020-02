Kouč týmu z Vysočiny Petr Juda po pohraných duelech v Bučovicích naznačoval, že odveta, nebo odvety nebudou mít tak hladký průběh. Opak byl pravdou. Sokoli na palubovce jasně dominovali a jen třetí set nebyl volejbalovým debaklem, ale pouze vysokou porážkou domácího mužstva. „Dnes jsme na Bučovice vůbec neměli. Oni předvedli výjimečný výkon, kterému jsme nebyli schopni čelit. Ve všech činnostech byli lepší, výborně útočili i blokovali. Když budou tak hrát dál, tak mají velkou šanci play-off vyhrát a jít do baráže o extraligu,“ konstatoval trenér domácího Spartaku Petr Juda.

Hosté jeho svěřence zaskočili drtivým nástupem a v tempu vydrželi celé dva sety. Teprve ve třetím domácí našli jakous takous protihru, ale stejně pořád ztráceli. Už v půlce setu měli sokoli rozhodující náskok (14:8) a dohrávka byla pouhou formalitou.

„Ze všech tří utkání jsme právě venku předvedli nejlepší výkon. Na zápas jsme byli velice dobře připraveni a koncentrovaní. Rozhodl servis a obrana. V celém utkání jsme měli třináct bloků, z toho už v prvním setu šest. Soustředili jsme se na jejich dva nejlepší hráče Stanislava a Kučeru, které jsme doslova vymazali ze hry. Domácí pak jakoby už měli v hlavách, že to nemají čím obrátit. Druhý set úplně vzdali, ve třetím se sice trošičku hrálo, ale při náskoku šesti bodů v polovině sady jsme ji už bezpečně dohráli,“ komentoval výsledek spokojený bučovický lodivod Zbyněk Čížek.

Už v Bučovicích nedělal domácí trenér Juda z porážky tragédii a po domácím utkání neskrýval, že v dané situaci mu víc na srdci leží osud extraligových juniorů. „Zítra jedeme do Nového Jičína. My teď hrajeme C skupinu a potřebujeme postoupit do druhé výkonnostní skupiny. Posledně jsme z ní spadli, takže teď máme úkol všechno vyhrát. S Bučovicemi byli z tohoto družstva v sestavě tři kluci, ale zůstali na lavičce. Šetřil jsem je do Jičína,“ potvrdil Juda.

V semifinále play-off Bučovičtí v úvodních dvou zápasech doma přivítají Liberec B, druhou dvojici tvoří Benátky nad Jizerou a Lvi Praha B. Termíny jsou 21. a 22. února. Opět se hraje na tři vítězná utkání z pěti. Odvety budou na programu 28. a 29. února a případné páté zápasy v sobotu 7. března s výhodou domácího prostředí pro Bučovice a Benátky.

„Ušetřili jsme jeden týden. Takže v prvním před Libercem budou mít kluci volnější režim a bude tam trochu regenerace. V tom druhém už to bude o balónu a taktice. Soupeře si trošku načteme a budeme pilovat takové ty běžné herní věci, jako servis, příjem a ty ostatní. Ale nejdůležitější bude nastavit v mužstvu dobrou atmosféru, abychom byli stejně dobře nachystaní a namotivovaní jako na Velké Meziříčí,“ zdůraznil Čížek.

Ten už před koncem základní části první ligy netajil, že libereckou rezervu si pro vyřazovací boje přeje ze všech nejméně. V semifinále se sokoli kontaktu už nevyhli. Aktuální situaci vidí bučovický kouč jako otevřenou.

„Bude záležet, jak k tomu přistoupí Liberec jako klub a my jako mužstvo. Tedy jestli Dukla použije áčkaře. O naši motivaci, jak jsem už naznačil, strach nemám. V základní části jsme vyhráli oba zápasy, ale to Liberec hráče z extraligy nevyužil. Teď se v termínu našich dvou domácích utkání hraje Český pohár v Kutné Hoře, takže si myslím, že u nás zase áčkaře nenasadí. Základem tedy bude sérii dobře rozehrát doma a pak se uvidí, co bude dál,“ sdělil trenér sokolů.

I. liga - čtvrtfinále

Spartak Velké Meziříčí – Sokol Bučovice 0:3 (-12, -13, -20)

Stav série: 0:3.

Sestava Bučovic: Červinka, Neubauer, Katona, Perry, Přikryl, Mlčúch, Nezdařil (L) – Tezzele, Sankot. Trenér: Zbyněk Čížek.

Další výsledky: ČZU Praha - Benátky n. J. 0:3 (-23, -20, -21) – stav série 0:3. České Budějovice B - Lvi Praha B 0:3 (-19, -18, -21) – stav série 0:3. Staré Město - Liberec B 1:3 (-20, -24, 17, -22) – stav série 0:3.

Složení semifinále:

Bučovice – Liberec, Benátky – Lvi Praha B. Termíny: 21. a 22. února, odvety: 28. a 29. února, případné páté zápasy: sobota 7. března.