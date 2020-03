Liberecká odveta se pro sokoly zpočátku vyvíjela dobře. Do koncovky prvního setu šli s náskokem čtyř bodů (22:18), bohužel nedokázali zakončit několik nadějných útoků a domácí ztrátu dotáhli. Koncovka sady byla dramatická a ovlivnila i celý další průběh zápasu.

„Proměnili jsme setbol na 29:27 a rozhodčí nás postavil na zadní čáru. Jenže pomezní šel k hlavnímu a ještě než ten pískl ukončení setu, tak mu avizoval, že nahrávající Nezdařil se patou dotkl trojky. Takže místo ukončení setu sudí dal na 28:28. My jsme sice ještě udělali další setbol na 29:28, ale první set jsme nakonec prohráli 29:31. To nás úplně rozklížilo. Bylo tam dost emocí a druhý set jsme pak nezvládli,“ vysvětlit podstatu potíží svého týmu trenér sokolů Zbyněk Čížek.

Mužstvo se sice vrátilo do zápasu, ale na celkový obrat to nestačilo. Třetí set byl vyrovnaný až do stavu 22:22. Domácí pak utekli na 24:22. Bučovice kontrovaly na 24:23 a dokonce dobře zaservírovaly. Bohužel pak prohráli přetlačovanou na síti, což utkání i celou sérii ukončilo. „Byli jsme hodně zklamaní, ale to jsme nechali v Liberci. Teď se soustředíme na zápas o třetí místo. Pořád je to medaile, pořád to má svoji hodnotu a být ve dvou ročnících dvakrát na bedně, by byl neskutečný úspěch,“ ujistil Čížek, že motivaci jeho tým neztratil.

S Benátkami bude Sokol hrát v sobotu 14. března, pravděpodobně v 17.00 hodin místo tradičních 18.00. Klub začátek ještě upřesní. Podle rozpisu soutěže o bronzu rozhodne jediný zápas, ve kterém bude mít výhodu domácí haly lépe postavený tým po základní části, což byli, coby její vítěz, Bučovičtí.

Druhá nejvyšší soutěž volejbalistů tak bude mít, kulantně řečeno, velmi kuriózní zakončení. Finalisté jako rezervy extraligových klubů nemohou baráž o nejvyšší soutěž hrát. Takže do ní postoupí úspěšnější tým z Bučovic.

I. liga – semifinále

Dukla Liberec B – Sokol Bučovice 3:0

Sety: 31:29, 25:16, 25:23. Konečný stav série: 3:1. Sestava: Duda, Katona, Neubauer, Sankot, Přikryl, Perry, Nezdařil (L) – Červinka, Dítě, Hrtus, Tezzele. Trenér: Zbyněk Čížek.

Lvi Praha B – VK Benátky n. J. 3:2

Sety: 25:20, 25:22, 19:25, 23:25, 15:13. Konečný stav série: 3:1.