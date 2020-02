Stejně jako před rokem tedy Bučovičtí budou bojovat o medaili ve druhé nejvyšší soutěži. I loni šli do play-off z prvního místa po základní části. A podobnost i do třetice, letos se mezi čtyři nejlepší týmy soutěže dostali hladkými výhrami nad Spartakem Velké Meziříčí. Následně dokráčeli pro bronzové medaile.

I nyní čeká sokoly rezerva slavného extraligového klubu. Podle posledních informací ale Dukla nebude v takové míře využívat posil z áčka, jako loni Brno. „Extraliga se sice o víkendu nehraje, ale Liberec se v Kutné Hoře utká s Kladnem v semifinále tuzemského poháru a my tedy neočekáváme, že si trenér béčka Dukly Ivan Jakubíček přiveze nějaké výrazné posily,“ vysvětlil trenér Bučovic Zbyněk Čížek.

Ten ale musí ve svých řadách řešit nečekané komplikace. Chřipka řádí na celé jižní Moravě a postihla i bučovické sportovce. Problémy s ní mají Petr Nezdařil a Josef Mlčúch. „Děláme, co můžeme, ale nevím, jestli do zápasu budou fit a nastoupí,“ poznamenal kouč sokolů.

Na sérii se hodně těší skvělý domácí blokař Michal Přikryl. „Liberec sice není náš zrovna oblíbený soupeř. Je to daleko a úplně nevíme, na koho se nachystat a kdo v sestavě Dukly bude. Ale my chceme letos do finále, a tak musíme porazit každého, kdo nám stojí v cestě,“ zdůraznil zkušený volejbalista.

Domácí zápasy sehrají Bučovičtí v pátek 21. února v 19.00 hodin a od den později od 18.00 hodin. Kromě špičkového volejbalu se diváci mohou těšit na spoustu překvapení, včetně slosovatelné tomboly o hodnotné ceny.

Svoji semifinálovou sérii ve stejných termínech rozehraje i druhá dvojice. Loni extraligové Benátky nad Jizerou přivítají Lvi Praha. Odvety jsou na programu ve stejných dnech za týden.

Sokol Bučovice – Dukla Liberec B

I. liga – semifinále play-off.

Pátek 21. února 18.00 hodin, sobota 22. února, 19.00 hodin. Sportovní hala Školní ulice.

Vzájemné zápasy v základní části: Bučovice – Liberec B 3:0 (15, 17, 17), Liberec B – Bučovice 1:3 (-24, 18, -20, -20).