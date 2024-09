Na úspěšný vstup do Českého poháru a postup do druhého kola chtějí volejbalisté Sokola Bučovice a navázat při zítřejším startu mistrovské soutěže. K úvodnímu kolu 1. ligy pojedou do Ostravy, kde je prověří rezerva extraligového Black Volley.

Právě tento celek jim na jaře »vyfoukl« bronzovou medaili, když v jediném utkání o konečné třetí místo Slezané vyhráli v Bučovicích 3:2 a 15:13 v tie-breaku.

I. liga mužů

1. kolo:

Black Volley Ostrava B – TJ Sokol Bučovice

Pátek 20. září, 19.30 hodin, SH Ostrava-Třebovice.

Bučovice - kádr:

Simon Červenák (2003), Daniel Fijalka (2001), Tomáš Fila (1985), Vít Jakubec (1996), Miloš Koudelka (1994), Samuel Kudla (2003), Patrik Minda (1999), Tomáš Mišek (2001), Josef Mlčúch (1990), David Neubauer (1997), Jiří Roubal (2003), Martin Vitásek (2003), Lukáš Čeketa (2001), Kristián Červinka (1997). Trenér: Zbyněk Čížek (1973).

„Samozřejmě i to velká motivace jim to vrátit, ale bude to ohromně těžké. Extraliga začíná později než my a áčko »Beskyd« se netají tím, že tento zápas využije jako generálku na extraligu! Takže assi nastoupí naprosto kompletní, jak chtějí být prvním kole extraligy na Lvech Praha. To znamená včetně reprezentanta Jiřího Bendy, reprezentantů do dvaceti let Martina Hilšera a Antonína Klimeše. Takže velmi těžký vstup, nicméně bychom tak, jako v minulé sezoně chtěli z prvního zápasu získat nějaký bod,“ sdělil trenér Zbyněk Čížek.

Tomu stoprocentní spokojenost s letní přípravou kazí větší počet zranění hráčů. Trochu to vyvažuje projev všech čtyř nových posil. Na klíčový post nahrávače přišel právě z Ostravy Tomáš Mišek, pro kterého tedy zítřejší ligová premiéra v bučovickém dresu bude mít trochu pikantní příchuť. Na smeč Bučovice získaly mladý talent Martina Vitáska z Kojetína a na blok Samuela Kudlu. Poprvé v historii klubu zde bude hrát zahraniční akvizice. Tedy pokud takto nebereme slovenské volejbalisty. Premiérovým »legionářem« je třiadvacetiletý Polák Daniel Fijalka.

„Všichni čtyři určitě k prvnímu utkání do Ostravy pojedou a budou hrát. V přípravě se ukázali velmi výrazně a věřím, že v průběhu sezony se potvrdí, že to jsou hráči, na kterých bude náš výkon hodně stát. Celkově se v přípravných zápasech ukázalo, že pokud budeme kompletní, tak budeme schopní hrát dobrý volejbal. Bohužel, těch zranění je teď poměrně dost a kompletní jsme vlastně nehráli ani jednou,“ trochu si posteskl kouč sokolů.

Ti v Ostravě rozehrají svůj sedmý ročník ve druhé nejvyšší české soutěži. Bilance je úctyhodná, jen jednou chyběli mezi nejlepším kvartetem. Čtyřikrát vyhráli základní část, jednou dokonce s právem postupu do extraligy. Ve vitríně mají kromě zlata sadu stříbrných a dvě sady bronzových medailí. K semifinálové metě směřují i jejich letošní předsezonní plány. Dokázat, že si tyto pozice nevybojovali náhodnou chce Čížek a spol. i v pokračování Českého poháru. Los druhého kola jim »přihrál« aktuálně nejtěžšího možného soupeře. V úterý 1. října do Bučovic přijede obhájce mistrovského titulu, účastník Ligy mistrů a nejúspěšnější český klub posledních sezon Jihostroj České Budějovice.

„Já jsem přesvědčený, že k nám přijedou naprosto kompletní, takže to pro nás bude hlavně veliký volejbalový svátek, mimořádně atraktivní zápas. Opepřené to bude tím, že v jeho barvách hraje reprezentační libero Michael Kovařík, který sezoně 2021 - 2022 hrál za nás! V této souvislosti musím zdůraznit, že startu sezony máme skoro vražedný los. Včetně Českého poháru odehrajeme za dvanáct dní pět soutěžních zápasů. Takže bychom moc potřebovali, aby se nám ta marodka začala vyprazdňovat, abychom mohli tuhle mimořádnou zátěž rozměnit na více lidí,“ zopakoval trenér a šéf klubu, kde ho teď bota tlačí nejvíc.