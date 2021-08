Kojetínský turnaj střední Moravy má v posledních ročnících mimořádně kvalitní obsazení. Jezdí sem české i slovenské extraligové kluby a hned tři z nich postavil los turnaje do cesty Bučovicím v základní skupině. Sokoli přijeli obhajovat loňské druhé místo, ale tentokrát se jim extraligový „skalp“ získat nepodařilo. S Black Volley Beskydy a Myjavou prohráli 0:2 a remizovali 1:1 s celkovým vítězem ze Svidníku, což na postup do bojů o medailové pozice nestačilo.

Sestava Bučovic v Kojetíně: Rosenbaum, Červinka, Neubauer, Mrázek, Perry, Minda, Mlčúch, Auer, Herman.

„Našemu výkonu chyběla přesnost a větší odvaha na servisu i v útoku. Bylo vidět, že extraligové týmy jsou dál než my nejen v přípravě na novou sezonu, ale také v herní praxi. Přeci jen to pro některé naše hráče byl turnaj po téměř roční pauze a bylo to znát. Pro mě bylo užitečné dva měsíce před zahájením první ligy vidět nedostatky našeho týmu a na jejich odstranění se teď zaměříme v halové části přípravy. Jako test turnaj určitě plnil účel. Kluci si sáhli na špičkový volejbal a každý pochopil, na čem je potřeba pracovat,“ zhodnotil bučovickou účast trenér týmu Jaroslav Vlk.

Kojetínem Bučovice zakončily antukovou část přípravy a v tomto týdnu už přecházejí do haly. První halový přípravný turnaj odehrají 4. září ve Starém Městě.

Bronz je maximem

Druholigové Holubice odjely do Drásova na Memoriál Josefa Mrkose jen se sedmi hráči a bez čtyř členů základní sestavy. Za těchto okolností třetí místo berou. Ve skupině porazily Brno-Komárov, Kometu Brno a béčko Drásova. V semifinále podlehli domácímu áčku 0:2, v obou setech vždy o dva míče. Třetí místo pak získaly druhým vítězstvím nad Brňany z Komety 2:1.

Sestava Holubic v Drásově: Muroň, Hanák, Russnák, Pisařík, Bláha, Sankot, Lukšíček.

„Sestava byla slabší, ale nehráli jsme špatně. Jenže se projevilo, že nám chyběl druhý smečař a že jsme hráli bez libera. V semifinále to byla velká vyrovnaná bitva a oba sety jsme prohráli 23:25. V této sestavě jsme ale asi na víc, než třetí místo, neměli,“ shrnul účast v Drásově manažer TJ Holubice Arnošt Šmerda.

Na rozdíl od Bučovic budou holubičtí muži pokračovat v přípravě na antuce. Vrcholem bude turnaj, který sami pořádají v sobotu 28. srpna. Na něm budou startovat extraligoví junioři volejbalu Brno a pak většinou druholigová mužstva.