Druhé bučovické utkání nabídlo ještě větší sportovní zápletku, než první, a musela je rozhodnout až pátá zkrácená sada. V tie-breaku uspěli hosté 15:12.

Zápas probíhal podobně jako první, když měli střídavě navrch oba soupeři. Tie-break pak lépe rozehráli hosté. Vedli 3:0 a 8:6. Bučovice srovnaly na 9:9 zaplněné ochozy čekaly, že coby zkušenější tým, koncovku opět uhrají pro sebe. Jenže přišly další chyby. „Za stavu 10:9 pro ně jsme si věřili, že to otočíme. Měli jsme chycený balón, který jsme ale chybou pokazili. Pak jsme složili až napotřetí a zkrácený set jsme prohráli, když jsme v koncovce ještě zkazili lehkou plachtu. Shrnuto, dnes jsme udělali mnohem víc chyb, ale hlavně se nám vůbec nedařilo na servisu. Kromě Neubauera jsme neměli hráče, který by soupeři v tomto směru dlouhodobě škodil,“ shrnul příčiny porážky trenér sokolů Zbyněk Čížek.

Přestože jeho tým opět nepředvedl obvyklý výkon, trenér věří, že porážka jím neotřese. „Nepředpokládám, že by si Liberec do odvet vzal posily z áčka, protože mladíci u nás hráli líp než s nimi. Myslím si, že nás čeká stejná sestava, možná doplněná o Vencovského a Kroužka. Určitě to bude těžké, ale možná, že ten tlak zase bude víc na nich. V každém případě stav 1:1 znamená, že je to pořád padesát na padesát. My tam pojedeme pro jeden zápas a věřím tomu, že pokud to nebude ještě lepší, tak sérii vrátíme do Bučovic. Klíč k tomu bude už v pátečním utkání,“ zdůraznil trenér sokolů.

Nerozhodný je i zápasový stav druhého semifinále. Favorizované Benátky na Jizerou po vítězstvím v první utkání 3:1 podlehli Lvům Praha B až překvapivě hladce 0:3. Série se nyní přesunou na dva zápasy (pátek, sobota) do Liberce a Prahy. Pokud by zůstaly nerozhodné, vrátí se k pátému duelu do Bučovic a Benátek, kde by se hrálo v sobotu 7. března.

I. liga volejbalistů – semifinále:

Sokol Bučovice – Dukla Liberec B 3:1 (28:26, 25:20, 20:25, 31:29) a 2:3 (16:25, 25:23, 21:25, 25:21, 12:15). Stav série: 1:1.

Bučovice: Přikryl, Perry, Neubauer, Mlčúch, Červinka, Katona, Nezdařil (L) – Dítě, Sankot, Duda, Tezzele, Hrtus, Masař. Trenér: Zbyněk Čížek.

Liberec B: Bryknar, Drahoňovský, Hendrich, Šábrt, Ducháč, Staněk, Pavlíček (L) – Dvořák, Milota, Jadwiszczok. Trenér: Ivan Jakubíček.

Benátky nad Jizerou – Lvi Praha 3:1 (-22, 22, 18, 20) a 0:3 (-17, -12, -22). Stav série: 1:1.