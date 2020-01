Do Chocně se sjelo sedm nejlepších sokolských mužstev z celé republiky, jako host startoval účastník nejvyšší rakouské soutěže Sokol Vídeň. Bučovičtí postoupili z druhého místa v základní skupině B.

„První turnajový den, to je vždycky takový rozjezd po delší herní pauze. Takže někdy to šlo trochu ztuha. To samozřejmě neplatí jen pro nás, ale i ostatní týmy. My jsme v Chocni byli bez trenéra Čížka a chtěli jsme, aby všichni hráči dostali stejný herní prostor. Takže jsme dost točili se sestavou. Ve skupině bylo výborné utkání s domácí Chocní. Oni hrají druhou ligu a chtěli se doma vytáhnout. Navíc se hrálo v zaplněné malé hale a byla tam skvělá atmosféra. Porážka od Velkého Meziříčí už nic neřešila, protože postup už jsme měli zajištěný,“ popsal dění v základní skupině blokař a smečař Bučovic Josef Mlčúch.

V semifinále se sokoly z Brna-Komárova pak pro Bučovické přišly komplikace ve druhém setu. Po hladce vyhrané první sadě jim v závěru druhé soupeř odskočil na 17:23. „Koncovku jsme naštěstí zvládli výborně a set vyhráli 27:25. Finále s Dobřichovicemi, to je pro nás tradiční soupeř. S ním hráváme o sokolský titul téměř pravidelně, a taky v první lize o body. Skoro bych řekl, že je to takové derby, i když oni jsou z Čech. Prohráli jsme první set, ale od druhého jsme měli zápas pod kontrolou. Myslím, že finále mělo svoji kvalitu a bylo dobrým vyvrcholením celého turnaje,“ sdělil Mlčúch, který byl u všech tří bučovických sokolských titulů.

Ještě tento týden čekají bučovické volejbalisty další boje o body do tabulky první ligy, kde jsou po loňské části na druhém místě za favorizovanými Benátkami nad Jizerou. V pátek večer nastoupí v Hradci Králové proti poslední Slavii, v sobotu se pak přemístí do Liberce, kde dopoledne absolvují souboj s rezervou extraligové Dukly. „V pátek to vidím jako povinnost, tedy zvítězit. V Liberci bude hrát roli i to, koho jim pustí z A mužstva. To hraje v jiný den, takže se dá čekat, že doma posily dostanou. Očekávám těžký zápas a doufám, že s příznivým koncem pro nás,“ přeje si Mlčúch.

Výsledky přeboru ČOS

Základní skupina B: Bučovice – Šlapanice 2:0, Bučovice – Choceň 2:1, Velké Meziříčí – Bučovice 2:1.

Semifinále: Bučovice – Brno-Komárov 2:0.

Finále: Bučovice – Dobřichovice 2:1.

Sestava: Červinka, Masař, Perry, Neubauer, Hrtus, Tezzele, Šimko, Mlčúch, Přikryl, Nezdařil (L).