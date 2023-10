Odveta za loňské čtvrtfinálové vyřazení od Velkého Meziříčí bučovickým volejbalovým sokolům vyšla. Ve čtvrtém kole nového ročníku I. ligy soupeře s Vysočiny doma porazili 3:1 a potvrdili tak vedení v tabulce druhé nejvyšší domácí soutěže. „

Volejbal I. liga mužů Bučovice (bílé dresy) - Velké Meziříčí 3:1. | Foto: Patrik Minda

„Ano. Určitá vyšší motivace v této souvislosti tam možná trošku byla, ale na druhou stranu je to nový soutěžní ročník a myslím si, že to, co bylo minule, je historie. My jsme spíš chtěli potvrdit v domácím prostředí výhru za tři body s Ostravou a mám nesmírnou radost, že se nám to podařilo,“ odmítal trenér sokolů Zbyněk Čížek mimořádné emoce proti Spartaku.

V bučovické sestavě se poprvé objevila další posila, nahrávač Ondřej Roman. Český reprezentant do 22 let je odchovancem extraligového Black Volley Beskydy a v Bučovicích hostuje z druholigového Kolína. Příležitost dostal v koncovce zápasu a sehrál v ní významnou roli.

I. liga mužů:

TJ Sokol Bučovice

– Spartak Velké Meziříčí 3:1

Sety: 21:19, 21:25, 25:17, 25:23. Diváků: 190.

„Ve čtvrtém setu jsme ze začátku vedli 9:7, pak to bylo vyrovnané, ale za stavu 11:11 nám Meziříčí odskočilo na 15:11. A nevypadalo to s námi dobře. Naštěstí nás do zápasu vrátily dvě věci. Jednak série čtyř výborných servisů v řadě za sebou blokaře Jakubce a pak nasazení nového nahrávače Ondřeje Romana. Tu koncovku čtvrté sady odnahrával výborně a pomohl nám zisku tří bodů,“ chválil kouč sokolů.

Ti rozehráli zápas dobře a první set získali poměrně hladce. Se šesti body v něm vynikal univerzál Jan Štefko. Ve druhé sadě to ale v souhře domácích skřípalo. Začali hodně chybovat na servisu, přestalo se jim dařit v útoku a set ztratili.

„Proto jsme udělali změnu. Na pozici univerzála přišel Čeketa a stejně jako v Hradci Králové a doma s Beskydy zase dokázal naši hru zvednout. Set jsme vyhráli a čtvrtý, který jsem popsal, pak v koncovce taky. Doufám, že nám nálada vydrží, protože v pátek 13. října završíme naši sérii tří domácích zápasů v těžkém utkání s nádechem derby s Volejbalovým klubem Brno. A jak jsem říkal, základem k postupu do nadstavby musí být maximální domácí úspěšnost,“ upozornil Čížek.

Druhý zástupce Vyškovska v I. lize TJ Holubice hrál dvě kola. V Ostravě podlehl Blue Volley 0:3 a doma pak porazil Kolín 3:1.