„Před sezonou jsem vůbec nečekal to, jak si povedeme. Mužstvo se dost obměnilo a není to nadsázka když řeknu, že jsme sestavili strašně mladý mančaft. Takže teď máme splněno, i když už dříve jsem říkal, že nějak striktně jsme si semifinálové cíle nedávali. A hlavně Medříč šla výkonnostně hodně nahoru,“ zdůraznil šéf sokolů.

Průběh čtvrtfinálové série dává jeho slovům zapravdu. Dva úvodní zápasy v Bučovicích i obě odvety ve Velkém Meziříčí měly vyrovnané průběhy a aktéři i nezávislí odborníci se shodují, že je v podstatě rozhodla domácí prostředí. To hrálo významnou roli i v rozhodujícím boji, i když jeho průběh se předchozím čtyřem vymykal.

Razantní odpověď volejbalistů Bučovic na prohry na Vysočině. Jsou v semifinále

„Pro mě průběh ani skóre, že to bylo 3:0, nejsou podstatné. Bylo úplně jedno jakým poměrem se vyhrálo, důležité je samotné to vítězství. Jsem hrdý na to, co tento výrazně mladý tým ukázal. Před zápasem jsem klukům zdůrazňoval, že je to jejich zásluha, kam se dostali, a že by si to zasloužilo minimálně ještě jednu sérii navíc. A máme to tady! A věřte, že jsem byl klidný, jak nikdy celé té sérii. Protože jsem mužstvu věřil. Cítil jsem z něj odhodlání, že doma to zvládneme, že tu sílu na to máme mám. A byla až neuvěřitelná. Vývoj zápasu jsme měli jasně pod kontrolou. Hosté točili se sestavou, ale prostě jsme jim nic nepovolili. Samozřejmě s velikou podporou 250 diváků, víc by se jich do haly už ani nevešlo, a až neuvěřitelnou atmosférou, která tady dlouho nebyla,“ složil hold fandům šéf volejbalových Bučovic.

Přes hladký průběh pátečního zápasu domácí lodivod tedy neopomněl vyzvednout kvalitu soupeře, který se postaral o dramatičnost celé série.

„Velké Meziříčí musím za celou tu sérii pochválit, protože byla velmi kvalitní a jak jsem řekl, je vidět jejich výkonnostní posun. Předchozí čtyři zápasy byly velmi vyrovnané. Dokonce jsme v prvním doma nezačali zrovna dobře. Byli jsme trochu nervózní a prohrávali jsme 1:2 na sety. Já jsem přesvědčený, že klíčem k postupu byly právě tyto dva zápasy doma a hlavně to, že jsme ten první otočili. Přestože jsme pak u nich prohráli dvakrát 1:3, tak jsme před pátým soubojem nebyli nervózní nebo rozhození. Celý týden jsme kluky připravovali na to, abychom to zvládli v hlavách, což se povedlo. Dokonce byl řekl, že jsme odehráli památný zápas, nebo aspoň takový, na který se bude dlouho vzpomínat. Herně to bylo vynikající, prakticky bez chyb, hosté proti naší hře neměli co nabídnout. A jsem rád, že si to kluci na hřišti i sportovně užívali v tom pravém slova smyslu,“ radoval se po postupu Čížek.

Včerejší večer rozhodl o semifinálovém soupeři jeho týmu. V pátek sokoli ve své hale přivítají Slavii Hradec Králové, která v rozhodujícím zápase doma porazila béčko extraligových Českých Budějovic 3:0 (27, 21, 26). Už bezprostředně po pátečním postupu šéf bučovického volejbalu ujistil, že je mu v podstatě jedno, na koho v semifinále narazí. S Hradcem má ze základní části vyrovnanou bilanci, na východě Čech Sokol nejprve prohrál 2:3, doma v odvětě zvítězil 3:1. První zápas se bude hrát v pátek v Bučovicích, druhý by měl být ve stejné hale na programu hned v sobotu.

Jedno Čížek ale nepřímo přece jen naznačil, tedy že bude opět spoléhat na domácí prostředí a samozřejmě s velkou výhodou jeho týmu je, že případné páté rozhodující utkání by Bučovičtí hráli opět doma. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Sokol Dobřichovice a Blue Volley Ostrava.