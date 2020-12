V krátkém časovém úseku začali hráči Sokola Bučovice, kteří vyhráli základní část I. ligy v minulém i předminulém ročníku, už celkem solidně trénovat. Těsně před další stopkou dokonce odehráli utkání.

„Měli jsme za sebou relativně ostrý blok čtrnáctidenního testování, který jsme zakončili mezi sebou vzájemným zápasem dvou družstev. Ale hráli jsme to jako soutěžní zápas. Oba týmy nastoupily v dresech a utkání určitě mělo i prvoligovou úroveň. Vysílala je kabelovka, chyběli jen diváci… No a družstvo koučované Zbyňkem Čížkem vyhrálo 3:0 nad družstvem koučovaným trenérem Jaro Vlkem,“ usmívá se trenér a manažer oddílu Zbyněk Čížek. Jaroslav Vlk s ním vede tým od letní přípravy.

Další záležitosti už Čížkovi na tváři vyvolávají spíše vrásky. Docela slušně se vyvíjelo jednání o možném zahájení druhé nejvyšší české soutěže. Tedy na druhý pokus, protože říjnový oficiální start byl odložený. Vedení volejbalového svazu sice nenařídilo, ale souhlasilo, že když se kluby dohodnou mezi sebou na levnější antigenní testy, tak by se někdy od osmého devátého ledna mohlo začít hrát.

„Takže proběhla taková sondovací vlna. Silnější kluby, myslím ekonomicky, a béčka a farmy extraligových klubů, byly jednoznačně pro. Jenže byly i kluby, a popravdě řečeno i dva, od kterých jsem to nečekal, které řekly, že jsou amatéři a nejdou do toho. Svazová podmínka byla, aby byl stoprocentní souhlas. Takže tahle možnost padla,“ lituje Čížek.

Druhou variantou bylo, že pokud neproběhne dohoda všech klubů na levnější antigenní testy, tak se počká do konce ledna. Pokud by se ani pak nezačalo, tak by se pravděpodobně celý ročník zrušil. Což teď po dalším zastavení sportovní činnosti vypadá dosti pravděpodobně.

„Takže je to sice stále otevřená záležitost, ale nyní do toho přišel návrat do stupně čtyři, a někdo tvrdí, že brzy možná i do pětky. Takže znova zákaz sportování v halách. Já sám za sebe jsem si už tehdy myslel a myslím si to i teď, že se už hrát vůbec nezačne. Takže se necháme překvapit,“ nechavá si šéf bučovických volejbalových sokolů přece jen trochu pootevřená vrátka.

V součtu s jarními omezeními byl letos amatérský sport zakázaný už téměř čtyři měsíce. Po letošním prvním, jarním „covidovém“ ukončení soutěží dostaly Bučovice, jako vítěz základní části, možnost postoupit do extraligy. Tehdy bylo rozhodnutí nabídku odmítnout naprosto jednoznačné. Mimo jiných záležitostí není Bučovicích pro nejvyšší soutěž zázemí a mimo město ji vedení oddílu ani hráči hrát nechtěli. Jenže teď nehrají vůbec, zatímco extraliga duní plným tempem.

„Bereme to jako realitu. Tehdy platilo a platí i nyní, že postup by pro nás byl hodně riskantní tah, i když po stránce sportovní určitě ne. Viděl jsem řadu podzimních zápasů a myslím si, že bychom tam hráli důstojnou roli. Ale rozhodně toho nelituju, i když my teď nehrajeme. I tohle je realita, kterou musíme přijmout. Takže jsme po tom modelovém utkání popřáli oslavencům, kterých máme kolem Vánoc povícero, narozeniny mají Radovan Dítě, Marek Perry a Michal Přikryl, a zakončili jsme tento dost prazvláštní rok. A čekáme, jak se to všechno vyvine,“ shrnuje situaci Čížek.