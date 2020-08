Kojetínského stříbra si Bučovičtí považují víc, protože se tam sešla mnohem silnější konkurence. Startovaly čtyři extraligové týmy. České, Volejbal Brno, Black Volley Beskydy a Fatra Zlín, a pátý celek loňského ročníku slovenské nejvyšší soutěže Spartak Myjava.

Turnaj v Kojetíně



Zápasy Bučovic ve skupině: – Volejbal Brno 0:2, – Zlín 2:0, – Brno-Komárov 2:0, – Velké Meziříčí 2:0.

Semifinále: Bučovice – Myjava 2:0, (31:29, 25:16)

Finále: Bučovice – Volejbal Brno 1:2 (24:26, 25:17, 11:15).

Sestava Bučovic: Červinka, Neubauer, Dítě, Hrtus, Mrázek, Perry, Auer, Šimko, Přikryl, Nezdařil, Herman.

Trenéři: Jaroslav Vlk, Zbyněk Čížek.

„I když české extraligové kluby byly bez reprezentantů do dvaceti let a některým zkušeným hráčům daly volno, tak obsadit druhé místo v této konkurenci je veliký úspěch. Koneckonců, ani my jsme nebyli kompletní, chyběl třeba Pepa Mlčúch. Celý ten turnaj byl o level výš než Drásov. Těší mě, že se po úvodní prohře 0:2 s Brnem náš výkon stále lepšil a všechny ostatní zápasy až do finále jsme vyhráli 2:0,“ chválil trenér a manažer sokolů Zbyněk Čížek.

Finále a odveta s Volejbalem Brno už se hrála pod reflektory. Dohrávalo se po deváté hodině večer. Vyrovnaný první set Bučovičtí prohráli v koncovce. Ve druhém jasně dominovali, ale tiebreak zase patřil favorizovanému extraligovému mužstvu. Rychle získalo náskok 4:0 a Bučovice musely vynaložit hodně sil na jeho srovnání (8:8). Jenže pak soupeř zase utekl o tři body a náskok už si podržel do konce.

„Brno vyhrálo zaslouženě, nám prostě už chyběly síly. Těch jsme nejvíc vydali v semifinále s Myjavou. To byl náš nejlepší výkon v turnaji. A to tu oni byli v nejsilnějším složení a ve dvanácti lidech. Odolali jsme jejich tlaku na servisu a naopak my jsme je přitlačili a donutili je k chybám. Po vyhrané koncovce prvního setu oni úplně odešli. S Brnem jsme prohráli koncovku prvního setu, což asi bylo rozhodující, i když jsme pak druhý set vyhráli. Zkrátka už toho na kluky bylo moc. Ale musím pochválit celý tým a jsem rád, že se nám ukazuje, jak by naše sestava mohla v první lize vypadat,“ sdělil Čížek.

Nová bučovická akvizice z Holubic Adam Mrázek byl vyhlášen nejlepším smečařem celého turnaje.

O víkendu měli sokoli odehrát třetí antukový turnaj v Bojkovicích, ale rozhodli se svoji účast odvolat. Dalšími herními prověrkami tak už budou utkání v halách. V sobotu 29. srpna to bude halový turnaj ve Starém Městě.

„S kolegou Vlkem jsme se shodli, že sportovně výš už se na antuce nemůžeme posunout. Náš výkon byl opravdu o třídu lepší než minulý týden. Takže jsme tuto část letní přípravy ukončili,“ vysvětlil Čížek důvod absence v Bojkovicích.