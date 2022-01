„Drtili nás servisem. Skvěle podával Špelda. Za úrovní rizika. Ty plachty lítaly neuvěřitelnou rychlostí. My jsme si s tím prostě nevěděli rady. Nabádal jsem kluky, abychom to nevzdali, potřebovali jsme si zvyknout na tempo toho servisu. Od druhého setu, kdy jsme ustálili přihrávku, tak jsme začali být vyrovnaný soupeř. A sami jsme si začali víc věřit na servisu a šli jsme přes soupeře,“ vysvětlil potupné úvodní skóre trenér sokolů Zbyněk Čížek.

I. liga

Čtvrtfinálová skupina – 8. kolo

Sokol Bučovice

– Tesla Brno 3:1

Sety: 12:25, 25:17, 25:20, 29:27. Rozhodčí: Ostranský, Sedlák. ŽK: Provazník (Buč.). Diváků: 150.

Bučovice: Kristian, Perry, Mlčúch, Červinka, Dítě, Minda, Kovařík (L) – A. Provazník, Neubauer, Mrázek, Varous, Přikryl, Masař. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Tesla: Toman, Kočvara, Fitz, Benko, Smolák, Drahoňovský, Špelda (L) – Tesař, Benko, Křenek, Rous. Trenér: Jaroslav Šamšula.

Aktuální pořadí:

4. Bučovice 8 5 0 0 3 16:11 15

7. Tesla 8 1 0 1 6 11:21 4

„Nám v prvním setu extrémně vycházel servis. Pak se to otočilo a extrémně vyšel jim. Dál už se hra tahala, chvíli jsme měli navrch my, pak zase oni,“ potvrdil Čížkova slova kouč Tesly Jaroslav Šamšula.

Druhou sadu pak jasně ovládli domácí a po ní už se hrála vyrovnaná partie. Soupeři se střídali ve vedení a oba koučové prokázali vysokou profesionalitu. Domácí Čížek hlavně vydařeným střídáním a točením sestavy, Šamšula i taktickým přerušováním bučovických rozletů oddechovými časy.

Zápas vygradoval tím nejlepším způsobem. Ve čtvrté sadě se hostům podařilo utéct ze 4:4 na 4:7. Domácí horko těžko dotahovali - 15:15 a 17:16 – a když už se jim to povedlo, tak zase chybovali a do koncovky šli ve výhodnější pozici Brňané. Vedli 19:17 a dokonce 23:20. Závěr zvedal bouřlivé publikum ze sedaček. Sokoli museli odvracet dva setboly a sami pak proměnili až třetí mečbol. Přesněji, útok hostů úspěšně zablokovali Radovan Dítě s Jakubem Varousem.

„Nakonec bylo vidět, že jsme tu sestavu vybrali dobře, potřebovali jsme přihrávačkou sestavu. Nebyl jsem trošku spokojený se čtvrtým setem, tedy hlavně vstupem do něj. Proto nemůžu mluvit, (chraplavým hlasem, pozn. red.) ale stálo to za to. Naopak, cením si toho, jak jsme zvládli koncovku. Jednoznačně jsme viděli play-offový semifinálový volejbal. Fantastické publikum, nepamatuju, kdy jsme tady měli takovou atmosféru. Dnes to byl náš suverénně nejlepší výkon v celé této sezoně,“ ocenil Čížek svůj tým a fanoušky, ale i kvalitu soupeře.

„Moc důležité bylo, jak nám na servisu škodil Perry, který hrál velice dobře i v útoku. Takže z jejich strany to bylo do značné míry o Perrym. Hodně důležitou roli sehrálo, že domácí trenér tam protočil dvanáct lidí, zatímco já jsem tady měl sedm hráčů a zbytek kadety. Na lavičce byli samí kadeti… Výkony byly výborné z obou stran. Myslím si, že nakonec rozhodlo především to, že Bučovice měly silnější lavičku a také o kousek víc toho sportovního štěstíčka,“ shrnul zápas Šamšula.

Vítězství ještě víc sokoly usadilo na čtvrtém, tedy posledním postupovém místě osmičlenné tabulky nadstavbové skupiny. Nyní mají před sebou šňůru dalších čtyř domácích utkání, ve kterých chtějí pozici potvrdit. Hodně napoví už příští pátek a sobota, kdy přivítají největší favority soutěže Benátky nad Jizerou a aktuálně vedoucí Dobřichovice.