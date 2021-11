Dvě porážky za sebou bez bodového zisku jsou v posledních letech poměrně výjimečnou bilancí bučovických sokolů.

„Výsledkově to samozřejmě byl nepovedený víkend, bohužel, takový jsem za třicet let, co jsem u volejbalu, nezažil,“ zdůraznil jejich trenér a klubový manažer Zbyněk Čížek, který jsi z Benátek odvezl rovněž „výjimečnou“ červenou kartu.

A do třetice neobvyklý byl i způsob obou prohraných zápasů. Do Dobřichovic totiž nedorazil jeden osobní tranzit s osmi hráči a Bučovice tak nastoupily s torzem mužstva. V Benátkách zápas skončil černou kaňkou.

I. liga

Nadstavba o 1. - 8. místo

Sokol Dobřichovice – Sokol Bučovice 3:1 (13, -18, 19, 17)

VK Benátky n. J. - Bučovice 3:0 (16, 18, 23)

Tabulka:

1. Benátky n. J. 2 2 0 0 6:1 6

2. Dobřichovice 2 2 0 0 6:2 6

3. Hr. Králové 2 2 0 0 6:4 4

4. Č. Budějovice B 2 1 1 0 5:3 4

5. Plzeň 2 1 1 0 5:4 4

6. Tesla Brno 2 0 2 0 2:6 0

7. Bučovice 2 0 2 0 1:6 0

8. Vel. Meziříčí 2 0 2 0 1:6 0

„Tři minuty po páté, tedy necelou hodinu před zápasem, mně kluci volali do Benátek, že jsou třicet kilometrů před Prahou, že mají poruchu a jsou v odstavném pruhu. Soupeř byl ochotný začátek o hodinu posunout, ale rozhodčí striktně trval na úředním s patnáctiminutovou čekací dobou. Poslal jsem auto, aby přivezli alespoň hráče, abychom vůbec mohli nastoupit. Přijeli tři minuty po úředním začátku a bez jakéhokoliv rozcvičení se začalo hrát,“ popsal Čížek předzápasový problém.

Průběh tomu odpovídal. První set skončil, než se hosté stihli rozkoukat. Druhý sice vyhráli, ale tlaku domácích, a to nejen hernímu, torzo týmu prostě čelit nemohlo.

„Bohužel kromě dvou oddechových časů s tím v podstatě nemůžete udělat vůbec nic, protože máte jen sedm lidí. V půlce čtvrtého setu přijelo šest kluků a sedli si v civilu na lavičku. Po zápase jsem jim řekl něco, co si někteří za rámeček určitě nedají,“ kouč sokolů jen naznačil, jaká bude v klubu „dohrávka“ zápasu.

Špatné psychické rozpoložení poznamenalo i úvod následujícího utkání v Benátkách nad Jizerou. V prvních dvou setech hostům nešla především přihrávka a domácí favorit celé soutěže šel zaslouženě do vedení 2:0. Do třetí sady trenéři trochu pozměnili sestavu a taktiku. Partik Minda šel na smeč místo Adama Mrázka, který se vrátil na účko. Hosté se začali zvedat a skóre dotáhli do vyrovnané koncovky 22:22. Závěr ovlivnil zřejmě špatný verdikt hlavního rozhodčího.

„Nechal domácí hrát, když náš balón byl evidentně na zemi. Viděla to celá hala. Je to na videu. Kluci byli v pohodě, věřili si, ale tohle je samozřejmě rozhodilo. Začali jsme debatovat, Neubauer dostal červenou kartu a za ni je samozřejmě technický bod. Takže místo abychom vedli 23:22, tak jsme prohrávali 22:24. Pak jsme ještě ubránili jejich útok, ale Minda zkazil smeč,“ popsal Čížek vyhecovanou koncovku utkání.

Za následné diskuse s rozhodčím pak i on dostal červenou kartu a měl by dva zápasy na lavičce chybět.

„Prohráli jsme 3:0 s nejlepším týmem první ligy. Dva sety jsme byli horší, ve třetím nás zařízl rozhodčí. Nešlo to jen tak přejít. Řekl jsem mu, co si od jeho trendu rozhodování myslím, možná i s ostřejším výrazem. Teď tedy dva zápasy venku odkoučuje Jaro Vlk,“ komentoval Čížek své vyloučení.

I následující dva zápasy Bučovičtí sehrají na palubovkách soupeřů. Desátého prosince ve Velkém Meziříčí a o den později v Hradci Králové. Los není k sokolům moc přívětivý, ale přestávku trenéři vítají. V nebývalé míře je provázejí zranění a jiné absence. Nejhůře jsou na tom na postu nahrávače, kde jim v Dobřichovicích a Benátkách vypomáhal Adam Provazník z extraligových Beskyd.

„Byla to jednorázová výpomoc. Je to již sedmý hráč na tomto postu. Snad se to v pauze trochu vylepší. V každém případě v tomto týdnu budeme s Beskydy jednat o jeho možném hostování do konce tohoto soutěžního ročníku,“ dodal Čížek.