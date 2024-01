Každoročně o prvním víkendu v novém roce zajíždějí bučovičtí volejbaloví sokoli na finálový turnaj Přeboru České obce sokolské. A téměř pravidelně z něho vozí tituly. V neděli jej budou obhajovat v Chocni.

Ilustrační. | Foto: Patrik Minda

Tam se sjede pět nejlepších českých sokolských volejbalových týmů a utkají se systémem každý s každým. A nasazení při losu by mělo zajistit finálový souboj o titul v posledním kole mezi prvoligovými rivaly Sokolem Bučovice a Sokolem Dobřichovice.

Přebor České obce sokolské

Finálový turnaj mužů, Choceň, neděle 7. ledna:

9.00 Bučovice – Letovice

10.30 Bučovice – Česká Třebová

13.00 Bučovice – Šlapanice

15.00 Bučovice – Dobřichovice

„Předpokládá se, že to by mělo být finále turnaje, nebo přesněji zápas o první místo. Uvidíme, v jakém složení přijedou oni, ale my jsme teď v docela špatném stavu. Určitě nebude v dispozici Čeketa, který dostal volno, a zejména nám bude chybět smečař Struška, který má těžké zranění ramene a zřejmě přijde o zbytek sezony. Momentálně je v mančaftu i nějaká viróza, takže uvidíme, kdo bude v neděli v pořádku a schopný hrát. Ale snad bychom při šíři našeho kádru měli dát dohromady solidní sestavu,“ naznačil trenér Bučovic Zbyněk Čížek.

Takže obhajoba loňského zlata podle něho bude velice těžká. Dobřichovice se netají cílem postoupit do nejvyšší soutěže a vytvářejí proto i potřebné zázemí. Určitě jsou největším favoritem, a také aktuálním lídrem I. ligy. Bučovicím zatím v nadstavbové skupině patří druhá příčka a sokolský turnaj bude tedy pro oba soupeře jakousi generálkou na start letošní části první I. ligy. V něm se utkají právě spolu, v pátek 12. ledna (19.00) v Bučovicích.

„V přestávce první ligy jsme chtěli sehrát nějaký přátelák. Rýsovala se účast na modelovém turnaji české reprezentace U20 v Kojetíně, ale nakonec z toho sešlo. Takže jsme trochu potrénovali, někteří hráči dostali volno a individuální tréninkový plán. V tuto chvíli je pro mě aktuální řešení náhrady za zraněné hráče a nevylučuji možnost, že nám přijde pomoct někdo zvenčí. Tip máme,“ dodal Čížek.