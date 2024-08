Za své účinkování v první lize už mají kompletní sadu medailí. V minulém ročníku chtěli načít novou a po výraznější obměně kádru by jim stačila i bronzová. Nakonec k ní volejbalistům Sokola Bučovice chyběl jediný krůček. V závěrečném utkání o třetí místo ale prohráli ve své hale s Blue Volley Ostrava po boji 2:3. Zřejmě někam do těch poloh ve druhé nejvyšší domácí soutěži by měly směrovat jejich letošní cíle.

„Ale bavit se o nich je ještě velmi brzo. Momentálně máme za sebou blok třítýdenní hrubé přípravy obohacený turnaji v Lulči, Drásově a Kojetíně,“ upozorňuje trenér a manažer oddílu Zbyněk Čížek.

Ale nové cíle budou určitě vycházet z rozboru minulé sezony. To celkově vyznělo jako dobré, bohužel konečný výsledek zkreslila zmíněná porážka s Ostravany v posledním utkání.

„K medaili bylo opravdu blízko, zejména proto, že jsme hráli doma. Na druhou stranu bylo vidět, že nás malinko poznamenala porážka v semifinále s Hradcem Králové. Vstup do zápasu o třetí místo se nám nevydařil, prohráli jsme první set, ale ve druhém jsme ubojovali koncovku a jako by z nás tíha zápasu spadla. Třetí set jsme přehráli soupeře a ve čtvrtém vedli, tuším 9:6. Po sporném míči se pak asi čtyři minuty nehrálo a padly nějaké karty, a to nás úplně vykolejilo. Po prohrané koncovce jsme nezachytili nástup do tie-breaku, kdy nám Klimeš dal tři přímé body z podání a prohráli jsme 12:15. Nutno říct, že sedmdesát procent týmu hostí hrálo extraligu a vyhráli Český pohár. Náš tým byl strašně mladý a možná ta troška zkušeností nám chyběla, ale za výkony v celé sezoně jsme si placku zasloužili. Třeba to vyjde příště,“ popsal šéf bučovického volejbalu loňskou tečku za sezonou.

Přípravu na tu novou sokoli začali poměrně brzo. Už 30. července na antukových kurtech v Bučovicích. Nově ke klasickému programu přidali posilování a hraní v písku na koupališti v Bučovicích, což jim umožnilo vedení města. Na turnaji v Lulči skončili druzí, v Drásově vyhráli a v Kojetíně prohráli ve čtvrtfinále s extraligovými Beskydy. Tam o minulém víkendu zakončili úvodní, letní část přípravy. Po krátké pauze se v hale sejdou v úterý 27. srpna. Do nové určitě vstoupí obměněný tým.

„Jak to bývá po úspěšné sezoně, ti nejlepší hráči odcházejí. Nahrávač s reprezentační budoucností Ondřej Roman odešel do extraligového Brna, libero Richard Struška dostal nabídku do USA do univerzity, do Kojetína odešel smečař Havlásek a do svých klubů se vrátili Luska s Bohuslavem. O posilách jednáme už více než dva měsíce. Pozici nahrávače za Romana by měl převzít velmi talentovaný a přes svůj věk již zkušený Tomáš Míšek z Beskyd, který byl vyhodnocený nejlepším nahrávačem finálového turnaje Českého poháru! Velmi kvalitní posilou i přes svůj věk by měl být smečař Šimon Červenák z VKP Bratislava, který v posledních dvou letech získal titul mistra a vicemistra slovenské extraligy. Dalším novým jménem je libero Jiří Roubal z Brna. V současné době jednáme o dalších třech hráčích jejichž jména sdělíme ihned po uzavření formalit. Bohužel tím, že začínají kvóty cizinců v extralize se téměř každý hráč ocitne pod smlouvou a je těžké dnes někoho zadarmo či pár korun získat. Proto si myslím, že bude čím dál těžší tuto téměř poloprofesionální soutěž dlouhodobě hrát a konkurovat farmám extraligových klubů,“ naznačil Čížek změny v kádru s tím, že osa týmu kolem kapitána Davida Neubauera zůstává - tedy Mlčúch, Jakubec, Červinka, Minda, Čeketa atd.,

Aktuálně se tým potýká s krátkodobými i delšími absence některých hráčů, konkrétně podle postů především smečařů a blokařů. K týmu se budou připojovat postupně po doléčování zranění. První herní prověrkou v hale bude 31. srpna přípravný turnaj ve Starém Městě, kde dále startují Sokol Vídeň, Fatra Zlín a domácí celek. Po šesti letech budou Bučovice pořádat skupinu Českého poháru, a to v sobotu 14. září. Program I. ligy začne v pátek 20. září jejich utkáním v Beskydech. Doma se představí o týden později, v repríze čtvrtfinále přivítají Spartak Velké Meziříčí.

„Vstoupíme do svého sedmého ročníku první ligy. Čtyřikrát jsme vyhráli její základní část, jednou byli celkově druzí, dvakrát třetí. Jednou po vítězství v základní části jsme získali právo postupu do extraligy. Loni to tedy bylo čtvrté a před rokem páté místo po vyřazení ve čtvrtfinále. Myslím, že to hovoří za vše a v novodobé éře první ligy kromě Dobřichovic žádný jiný tým se nemůže pyšnit takovými úspěchy. A to její úroveň jde určitě nahoru. Loňský ročník to ukázal jasně, tak silné týmy jako Holubice, Velké Meziříčí či Brno nepostoupily přímo do play-off. Dobřichovice či Hradec Králové se netají extraligovou ambicí, na to musí být hráčsky a rozpočtově připraveny a jsou jasně největšími favority soutěže,“ nepřímo tedy vyjmenoval pravděpodobné největší konkurenty svého týmu.

Vždy před startem nového ročníku bučovičtí fanoušci »skloňují« téma nová hala, protože ta jejich v areálu Základní školy 710 nevyhovuje prvoligovým požadavkům. Takže i letos budou ve druhé nejvyšší české soutěži působit na svazovou výjimku.

„Téma haly rezonuje v Bučovicích dlouho a věřím, že všichni, tedy nejen volejbalový příznivci, ale občané města a politici si uvědomují, jak nutně novou halu potřebujeme. V současné době byla vybrána projekční organizace, která zahajuje práce na projektu a budu věřit, že budeme s novou podobou haly a jejím umístění brzo seznámeni,“ naznačil Zbyněk Čížek.