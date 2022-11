„V Budějovicích to z naší z naší strany bylo velmi vydařené utkání i proto, že po dlouhé době jsme byli v kompletní sestavě a ve čtrnácti hráčích. Ale snadné určitě nebylo. Budějovice do zápasu nasadili na nahrávku Ondřeje Piskáčka, člena širšího kádru reprezentace, a také áčkaře Daniela Šulistu. Jsou na konci tabulky, takže doma chtěli za každou cenu uspět. Důležité bylo, že jsme zvládli jejich prvotní tlak a vyhráli jsme první set. Ve druhém jsme vedli a měli jsme dva setboly, ale nedokázali jsme je dobře dohrát. Udělali jsme nějaké individuální chyby a čekal jsem, co bude dál. Naštěstí nám pak vyšly změny v sestavě, které nám umožnil právě široký kádr. Oba následující dva sety jsme, myslím že bezpečně, vyhráli a jsou to pro nás cenné body,“ popsal první zápas trenér sokolů Zbyněk Čížek.

I. liga mužů

Č. Budějovice B – Bučovice 1:3 (-21, 28, -22,-20)

Lvi Praha B – Bučovice 3:0 (21, 16, 16)

Čelo tabulky:

1. BV Ostrava 6 6 0 0 0 18:3 18

2. Dobřichovice 6 4 1 0 1 15:7 4

3. Bučovice 6 4 1 0 1 15:7 14

4. VK Brno 6 4 0 1 1 14:8 13

5. Lvi Praha B 6 4 0 0 2 12:7 12

O den později u sokoli nastoupili bez pendlujících zlínských hráčů a vůbec nenašli herní pohodu. Nedařil se servis, nefungovala souhra přihrávky a útoku.

„Bylo to složení, v jakém jsme letos ještě nehráli. Nedařilo se nám podstatě skoro nic. Naopak domácí byli viditelně nabuzení na vítězství a šli za ním opravdu odvážně. Za daného vývoje jsme snad ani nemohli pomýšlet na body,“ konstatoval šéf sokolů.

Bučovičtí klesli v tabulce z druhého na třetí místo a tyto pozice by rádi potvrdili i v dalších dvou zápasech, které sehrají opět doma. V pátek přivítají Slavii Plzeň, v sobotu se sokolském derby s Dobřichovicemi v přímém souboji zřejmě utkají o druhé místo.