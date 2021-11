K utkání předposledního kola základní části sokoli odjeli s vědomím, že dva sety jim stačí k postupu. Tuto krajní mez ale nechtěli riskovat a odvezli si vítězství. Už i s výhledem na play-off přivedli zajímavou extraligovou posilu, Jakuba Varouse ze Zlína. Začal sice na lavičce, ale v průběhu utkání se výrazně zapsal do jeho dějin.

I. liga

9. kolo:

Slávia OU Ostrava

– Sokol Bučovice 1:3

Sety: 23:25, 25:14, 20:25, 19:25. Sestava: Provazník, Neubauer, Mrázek, Perry, Kristian, Mlčúch, Herman (L) - Kop, Červinka, Varous, Minda, Katona, Kovařík. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Další výsledek: Velké Meziříčí – Tesla Brno 3:1 (-23, 16, 19, 19).

Tabulka:

1.Tesla 7 5 1 0 1 19:8 17

2.Bučovice 7 4 1 1 1 17:11 15

3.V. Meziříčí 8 3 1 0 4 15:16 11

4.Ostrava 7 2 0 1 4 11:16 7

5.St. Město 7 0 1 2 4 9:20 4

8. kolo: Bučovice - Tesla Brno, sobota 20.11. (18.00), SH Školní ul.

„Jsem nesmírně rád za náš postup v sezoně, kdy jsme ztráceli hráče základní sestavy kvůli zranění a zejména nahrávače. Bylo to složité, ale pořád jsem věřil, že to nějak urveme a podařilo se to,“ radoval se spokojený manažer oddílu Zbyněk Čížek.

V prvním setu sokoli vedli téměř stále o dva až tři body. Domácí ale dokázali srovnat a do koncovky se šlo za stavu 22:22. V ní udělal první chybu domácí univerzál Pudich a po skvělém zákroku v poli Martina Kopa měli bučovičtí po útoku do zámezí první setbol. Ten nevyužili, ale univerzál Marek Perry už druhý s jistotou proměnil. Ve druhém setu se Bučovicím nedařilo zejména na přihrávce a domácí hladce srovnali na 1:1.

Do třetí sadě bučovičtí pozměnili sestavu. Na příjmu se dařilo Kopovi a na liberu Michaelu Kováříkovi, který slavil pětadvacáté narozeniny. Hru pestře dirigoval Kristian Červinka a po sérii tří es v řadě Davida Neubauera bylo zaděláno na zisk rozhodující třetí sady. Ve čtvrté dali hostující trenéři šanci i ostatním hráčům a po sérii čtyř servisů v řadě a dobré obraně sokoli odskočili ze stavu 17:17 na 17:21. Domácí už rezignovali a zápas ukončil esem právě Jakub Varous.

„Je to výborné! Zápas s Brnem si užijeme bez nervů a můžeme zabojovat o vítězství ve skupině. Kdo by to před třemi týdny řekl…,“ konstatoval zkušený blokař sokolů Josef Mlčúch.