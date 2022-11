„My ale toto dvojutkání nebereme jako nějaké klíčové nebo finále soutěže. A už vůbec ne, že rozhodne o celkovém vítězi základní části. Prostě je to jen další dvoukolo. Odehrajeme je a v rychlém sledu následují další zápasy. Za týden pojedeme do Liberce a do Prahy. Můžeme dvakrát prohrát a všechno bude jinak. Totéž ale může potkat i Ostraváky,“ potvrdil klid ve svém táboře trenér bučovických sokolů Zbyněk Čížek.

V poměrně krátké době se oba týmy potkají podruhé. V polovině září na turnaji 1. kola Českého poháru byli těsně úspěšnější Bučovičtí. Ve vyrovnaném pětisetovém souboji vyhráli tie-break 15:13.

„Bylo to velmi kvalitní utkání, ale teď to bude úplně o něčem jiném. Sám jsem na to zvědavý. Refence o jejich výkonech jsou jasné. Každý, kdo s nimi hrál tak zdůrazňoval, že je vidět, jak mají natrénované, že nedělají chyby, nadstandardním servisem že vytvářejí na soupeře veliký tlak a samozřejmě v poli jsou precizní jak v obranném, tak v útočném systému. To ale neznamená, že jsme bez šance. Doma jsme letos všech šest zápasů vyhráli, takže věřím tomu, že zase zafunguje kouzlo staré dobré bučovické tělocvičny. To ale samozřejmě nebude jediný klíč k úspěchu. Tím rozhodně bude naše hra, musíme velmi dobře podávat a čelit jejich obrovskému tlaku na servisu,“ naznačil Čížek cestu k úspěchu.

I. liga mužů

TJ Sokol Bučovice

– Blue Volley Ostrava

Pátek 25. 11. (19.00), SH ZŠ 710, Školní ul.

Blue Volley Ostrava

– TJ Sokol Bučovice

Sobota 26. 11. (11.00), SH Ostrava-Nová Bělá, Krmelínská ul.

Tabulka:

1. BV Ostrava 10 9 0 1 0 29:9 28

2. Bučovice 10 7 2 0 1 27:10 25

To samozřejmě platí i o ostravské odvetě, i když tam tým pojede bez tří opor, hráčů pendlujících z extraligového Zlína Ladislava Tomana, Lukáše Čekety a Michaela Vodičky. Doma by jeho tým měl být kompletní, tedy včetně poslední velké posily, exreprezentanta Tomáš Fily, který po „testu“ v minulém dvoukole přislíbil Bučovicím pomoc do konce sezony.

„Zlín v sobotu hraje relativně těžký zápas v Ústí nad Labem, takže si musíme poradit bez té jeho trojky. Ale oslabení asi budou i oni. Jiří Benda, jejich hlavní tahoun, má nějaké potíže s kotníkem a myslím si, že toto utkání nestihne. Jsem zvědavý, jestli vezmou někoho z tradičních áčkařů (Blue Volley je prakticky farmou extraligového Black Volley Beskydy, pozn. red.) Hlavně prvního nahrávače Adama Provazníka, který u nás minulou sezonu hrál a pomohl nám do finále. O to by ten zápas mohl být pikantnější,“ naznačil šéf bučovického volejbalu.

Plány na bodový zisk si nedělá, ale rád by nějaké body přivezl i ze severu Moravy.

„Hraje se tam v jedenáct hodin dopoledne. To je z hlediska dlouhého cestování velice nepříjemné. Musíme vyjet brzy ráno a může se projevit únava. Uvidíme, ale každý bodík ze hřiště soupeře je vzhledem k průběhu soutěže velice cenný. Doma v podstatě vyhrává každý a ten rozdíl v tabulce se dělá tím, kdo získává body venku,“ upozornil Čížek.

Páteční zápas je letos posledním vystoupením sokolů před vlastním publikem. Podzimní zápasy už pak dohrají v halách soupeřů. I proto svým fanouškům nabízí zajímavé „vánoční“ dárečky. Před zápasem by mělo proběhnout veřejné fotografování všech družstev oddílu, tedy i mládežnických, pro propagační účely. Příznivci tak budou mít možnost vidět jak aktuální matadory, tak jejich možné následovníky. „A pro prvních třicet fandů, kteří si zakoupí vstupenku, budeme mít nějakou tu tekutou pozornost…“ naznačil Čížek, coby předseda oddílu.