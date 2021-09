Bučovická skupina je ryze sokolská a domácímu obhájci sokolského mistrovského titulu budou čelit prvoligové Dobřichovice a druholigový Sokol Brno-jih. V Holubicích je jednoznačným favoritem prvoligová TJ Benátky nad Jizerou. Třetím účastníkem je druholigový Sokol Šlapanice. Play-off se bude hrát v bučovické hale ve Školní ulici a postoupí první dva týmy ze skupin.

Přebor České obce sokolské

Sobota 11. září:

Skupina A - Bučovice: Sokol Bučovice - Sokol Brno-jih (9.00), Brno-jih – Sokol Dobřichovice (10.30), Bučovice - Dobřichovice (12.00).

Skupina B – Holubice: TJ Holubice – Sokol Šlapanice (9.00), Šlapanice – TJ Benátky nad Jizerou (10.30), Holubice – Benátky n. J. (12.00).

Semifinále: 15.00 a 16.00 hod.

Finále: 18.30, hala ZŠ Bučovice 710, Školní ulice.

„Semifinále, dokonce i dvojice, které budou hrát mezi sebou, se teoreticky rýsují jasně. Pokud tedy bude vše podle předpokladů, měli bychom hrát finále my s Benátkami. Ale stát se může cokoliv. Mým takovým tajným přáním je finále Bučovice – Dobřichovice, což by bylo správné vyvrcholení soubojem sokolských mančaftů. Početnému publiku, které očekáváme, a pro volejbal na Vyškovsku by samozřejmě bylo nejlepší finále nás s Holubicemi,“ naznačil možný vývoj turnaje manažer a trenér bučovických Sokolů Zbyněk Čížek.

Přípravou jeho týmu na tuto vrcholnou sokolskou akci byla účast na halovém turnaji ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Sokoli tam porazili extraligové juniory Fatry Zlín a svého soupeře z I. ligy, domácí VK. V posledním utkání podlehli extraligovým mužům Zlína a skončili druzí.

„Hráli jsme tam bez několika opor. Chyběli hlavně zkušení Katona, Mlčúch a Nezdařil. Doma bychom už chtěli být kompletní a doufám, že se nám podaří představit i poslední letošní posilu pro první ligu,“ naznačil Čížek, který tým vede v rovnocenném trenérském tandemu s Jaroslavem Vlkem.

Pro volejbalisty Holubic bude sokolský přebor první halovou akcí v rámci letní přípravy. Na antuce vyhráli „ligové“ turnaje v Lulči a ten vlastní a v Drásově obsadili třetí místo.

„Do haly jsme přešli po našem antukovém turnaj před čtrnácti dny. Doufám, že budeme v lepším složení, než doma, kde jsme to odehráli prakticky v šesti lidech. Kontakt s první ligou pro nás bude hodně těžkou herní prověrkou. Takovou ale určitě potřebujeme a věřím, že si zahrajeme i v Bučovicích,“ sdělil manažer a trenér druhého nejlepšího týmu Vyškovska Arnošt Šmerda.

Loni se i o volejbalového mistra Sokola z důvodů koronavirové epidemie nehrálo, předloni Bučovice ve finále porazily Dobřichovice. Pořadatelé zvou diváky na kvalitní volejbal a tradičně pro ně připravili i bohaté občerstvení.