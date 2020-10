„Přiznám se, že jsem ze zápasů měl trochu strach. Nový Jičín má nadupané a výborně poskládané mužstvo. V turnaji prvního kola Českého poháru potrápil i prvoligové Bučovice. Proti nám nastoupilo dvanáct mladých kluků, které výborně řídili dva starší hráči. Ale já jsem naše kluky tak výborně hrát snad ještě neviděl. Byl jsem tam jako trenér, abych to koučoval, ale spíš jsem si to užíval,“ chválil tým manažer klubu Arnošt Šmerda.

II. liga mužů:

SVK Nový Jičín – TJ Holubice 0:3 (-22, -15, -16) a 0:3 (-17, -14, -21).

Sestava: Biječek, Haník, Merta, Loub, Muroň, Namešanský, Pantůček, Russnák, Písařík. Trenér: Arnošt Šmerda.

Tabulka:

1. Holubice 3 1 0 0 12:2 11

2. Morávka 2 1 1 0 11:7 9

3. Šlapanice 1 1 1 1 8:9 6

4. Kojetín 1 1 0 0 6:2 5

5. BV Ostrava 1 0 1 0 5:4 4

6. VK Ostrava B 0 1 1 2 7:11 3

7. Nový Jičín 0 1 0 3 4:11 2

8. Palkovice 0 0 1 1 3:6 1

9. Val. Meziříčí 0 0 1 1 2:6 1

Holubický výkon neoslabila ani neúčast jedničky týmu Pavla Koláře, který je dlouhodobě zraněný. Dále chyběli Jaroslav Bláha a Pavel Lukáš. Vydatnou injekcí naopak byl nový člen týmu, bývalý nahrávač české reprezentace Zdeněk Haník.

„První zápas hrál na liberu, druhý na náhře, a byl to koncert. Ale nebude s námi hrávat pravidelně. Je kamarád z Honzou Muroňem, který ho přemluvil. Je až od Nymburka, takže nám pomůže, kdybychom to potřebovali,“ upřesnil Šmerda.

Už od prvních kol se Holubičtí bezpečně usadili na čele druholigové tabulky a plánují obhájit vítězství z předloňské i loňské nedohrané soutěže. V sobotu měli hrát doma se Sokolem Palkovice, ale ze známých důvodů je soutěž přerušená. Navíc tým bude trénovat v omezených podmínkách.

„Budeme se scházet venku, ale tento týden ještě ne, vidíte, jaké je počasí. V našem venkovním areálu máme umělé osvětlení, takže alespoň trošku se budeme hýbat. Je to potřeba, třeba někteří kluci se nedokáží adekvátně připravit sami. A nebude to volejbal, bude tam nějaké běhání, skákání a fotbálek. To, co nám omezení dovolují,“ sdělil klubový manažer.