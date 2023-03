Už v předposledním dvoukole parádně vygradovala C skupina II. ligy volejbalistů. Holubice jako vedoucí tým tabulky dvakrát vyhrály na palubovce druhé Morávky a nikdo je už v posledním dějství nemůže předstihnout. Po sobotních utkáních se Sokolem Brno-jih ovšem budou mít hráči k rozlousknutí možná ještě tvrdší oříšek.

Ilustrační. | Foto: Zdeněk Vlach

Z Morávky si Holubičtí přivezli pět bodů, protože jeden ztratili v prvním utkání. To bylo jako na houpačce. Dva v podstatě jasně prohrané sety a tři, včetně tie-breaku, naopak jednoznačně vyhrané.

„Byli jsme tam jen v devíti lidech, jen s jedním nahrávačem Honzou Pisaříkem a jedním liberem, bývalým reprezentantem Zdeňkem Haníkem, který nám občas vypomůže. Ano, první zápas se trošku otáčel, ale tie-break už jsme vyhráli hladce. Ve druhém zápase jsme navázali na výkon v tom zkráceném pátém setu. Byli jsme jasně lepší a celý jsme jej měli pod kontrolou. Morávka ale rozhodně nemá špatný tým. Skoro všichni kluci prošli extraligou, takže se hrál velice slušný volejbal. My jsme samozřejmě s výsledky spokojení,“ sdělil trenér a manažer Holubic Arnošt Šmerda.

II. liga mužů -sk. C:

Morávka – Holubice 2:3 (-20, 13, 21, -12, -4) a 0:3 (-22, -20, -14).

Sestava Holubic: Pisařík, Kolář, Namešanský, Muroň, Mrázek, Russnák, Bláha, Lukšíček, Haník (L).

Tabulka:

1. Holubice 34 26 3 2 3 92:27 86

2. Morávka 34 21 7 1 5 88:41 78

3. Šlapanice 32 21 2 3 6 79:35 70

4. Nový Jičín 34 15 3 7 9 71:61 58

5. Kom. Brno 34 15 2 6 11 68:62 55

6. S. Brno-jih 34 14 4 2 14 66:60 52

7. Kojetín 32 8 8 4 12 60:67 44

8. St. Město 34 6 4 6 18 48:85 32

9. Palkovice 34 4 0 3 27 27:93 15

10. Napajedla 34 3 2 1 28 25:93 14

Poslední dvoukolo: Holubice – Sokol Brno-jih, sobota 25. 3. (10.00 a 14.00).

V sobotu Holubičtí už vyhranou soutěž zakončí na domácí palubovce zápasy s mužstvem z Brna-Komárova, Sokolem Brno-jih. Domácí jsou favority, ale Šmerda starší upozorňuje, že Brňany nelze podcenit.

„Oni hrají pěkný volejbal. U nich jsme sice dvakrát vyhráli, ale to jim chyběli dva klíčoví hráči. Pokud k nám přijedou kompletní, tak to může být dost nepříjemný soupeř. My kompletní určitě nebudeme, protože někteří kluci dostali volno,“ sdělil kouč Holubic.

Jeho tým a klub se dostal do situace, kterou už zažil několikrát. Vybojoval právo postupu do druhé nejvyšší soutěže. Zatím se jej vždy vzdal, ale nyní je podle šéfa holubického klubu situace trochu jiná. V první lize se opět bude reorganizovat. Od příštího ročníku by se základní část měla hrát v českém a moravském oddělení formou jen jednoho zápasu o víkendu.

„Hlavní důvody, proč jsme zatím postup odmítali, bylo právě přejíždění po celé republice a navíc dvojzápasy pátek – sobota a třeba i s noclehem. Většina našich kluků má malé děti a tento systém jim prostě nevyhovuje. Teď by minimálně základní část pro nás měla být přijatelnější. Zda postoupit, nebo ne, zase rozhodneme demokraticky. Hlasováním. Po odpoledním utkání máme dokončenou, na kterou přijedou i nenominovaní hráči, takže se k tomu vyjádří celý kádr. Já to v tuto chvíli cítím tak padesát na padesát a trochu mě překvapuje, že by si druhou nejvyšší soutěž rádi zahráli hlavně starší kluci.Takže uvidíme, jak to dopadne, přičemž ve hře jsou samozřejmě i ekonomické a technické záležitosti,“ naznačil Šmerda.