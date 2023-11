V konečném účtování možná důležitý bod po porážce 2:3 přivezli volejbalisté TJ Holubice ve 12. kole prvoligové skupiny B z Kolína. Jenže vrátili se smutní, zápas měli rozehraný na tříbodové vítězství. Druhý zástupce Vyškovska ve druhé nejvyšší soutěži Sokol Bučovice měl sice volný los, ale ostatní výsledky mu zajistily postup do čtvrtfinále. Dokonce z nejvýhodnější pozice.

Ilustrační. | Foto: Patrik Minda

Holubičtí na palubovce posledního týmu skupiny začali excelentně. První set dovedli k vítězství s jistotou, druhý vyhráli o sedm bodů, což dá se říci, že je to pro soupeře volejbalový debakl. Jenže pak se zápas nečekaně a pro trenéra hostů Aleše Šmerdu nepochopitelně zlomil a stejnou nakládačku dostal v dalších dvou sadách jeho tým.

I. liga mužů:

SKV Kolín – Holubice 3:2

Sety: 22:25, 18:25, 25:19, 25:11, 15:13.

Sestava Holubic: Mrázek, Muroň, Namešanský, Písařík, Koukal, Adamec, Russnák, Sankot, Lukšíček, Haník. Trenér: Aleš Šmerda.

Tabulka:

1. Hr. Králové 10 7 1 1 1 27:11 24

2. Bučovice 10 6 1 2 1 25:14 22

3. BV Ostrava 11 5 3 0 3 25:15 21

4. Vel. Meziříčí 11 4 2 1 4 22:21 17

5. VK Brno 10 3 0 2 5 14:22 11

6. Holubice 10 1 1 3 5 14:27 8

7. Kolín 10 1 1 0 8 9:26 5

Tabulka postupujících:

1. Bučovice 4 2 0 1 1 8:7 7

2. H. Králové 4 1 1 1 1 9:9 6

3. BV Ostrava 4 1 1 0 2 7:8 5

Příští kolo - pátek 24. 11. (19.00): Holubice – Hradec Králové, VK Brno – Bučovice.

„Jednoznačně jsme měli vyhrát za tři body. Ty dva první sety pro nás byly poměrně jednoduché. Vedli jsme až o pět bodů a když nás oni dotáhli, tak po našich chybách, ale dokázali jsme se vždycky zvednout. Nedovedu si vysvětlit proč jsme se ve třetím setu úplně zlomili a čtvrtý, to byla úplná ostuda, hrůza. Ještě nikdy jsem takový set nezažil. Třeba první bod jsme dali až za stavu 0:9…“ ulevil si v hodnocení zápasu holubický kouč.

Něco se dalo částečně napravit v rozhodující zkrácené hře. A hosté ji také tak rozehráli. Vedli 2:0, jenže na jejich ruce se vrátily chyby z předchozích dvou prohraných setů. Domácí otočili stav a průběžně vedli o dva až tři body. Dvakrát Holubičtí snížili na rozdíl jednoho, ale na zvrat prostě neměli. Herní příčiny porážky Šmerda označil, ale za hlavní vybral přístup a myšlení hráčů.

„Ano, bylo to v hlavách. Máme dost zkušený tým, aby si, když se zrovna nedaří, věděl rady. Ale na hřišti jsme vypadali jako junioři, nevyhraní mladí kluci. Takže jsme soupeři sami pomohli našim špatným výkonem. Čtvrtý set jsme doslova odevzdali a když vezmu ten tie-break, tak taky. Našimi chybami nás přeskočili o dva tři body. A když jsme dotáhli na 7:6, tak jsme zkazili servis, a to samé při stavu 12:11. A kdybychom třeba šli do rizika, tak to beru, ale to nebyla žádná riziková podání,“ už jen konstatoval Šmerda mladší.

POSTUP Z PRVNÍ POZICE

Bučovičtí sokoli čekali na další výsledky a ty jim zahrály do karet. Z B skupiny si do čtvrtfinálové nadstavby přinesou nejvíc bodů. V základní části sice mají před sebou ještě dvě utkání, ale ta už na pořadí postupujících nic změnit nemohou. Do nadstavby jdou s Bučovicemi Slavia Hradec Králové a Blue Volley Ostrava, z A skupiny to jsou Sokol Dobřichovice, Dukla Liberec B a České Budějovice B. Vzájemné výsledky ze skupin se přenášejí, takže hrát teď budou jen áčkaři a béčkaři proti sobě. Tak se určí pořadí pro čtvrtfinále na prvních šesti pozicích. O dvě zbývající místa budou ve společné skupině stejným systémem hrát týmy ze čtvrtých až sedmých míst základní části.