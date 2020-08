Navázali tak na své nedávné vítězství na druhém velkém turnaji v Lulči a na trůnu vystřídali sokoly z Bučovic, kteří v této fázi už zvolili halovou přípravu a turnaj ve Starém Městě.

Turnaj v Holubicích



Pořadí: 1. Holubice 13 bodů, 2. Volejbal Brno jun. 9, 3. Komárov 8, 4. Drásov 7, 5. Šlapanice 5, 6. Žabovřesky 3.

Výsledky Holubic: - Šlapanice 2:0 (13, 24), - Drásov 2:0 (16, 16), - Volejbal Brno jun. 2:0 (20, 20), - Žabovřesky 2:0 (21, 21), - Komárov 1:2 (-18, 21, -5).

Další klíčové výsledky: Volejbal Brno jun. - Drásov 2:1, Volejbal Brno - Komárov 2:0, Komárov - Drásov 2:1, Komárov – Šlapanice 2:1, Drásov – Šlapanice 2:1.

Sestava Holubic: Pisařík, Russnák, Muroň, Kolář, Lukáš, Lukšíček, Pantůček, Loub.

Z původní desítky přihlášených týmů nakonec zůstal jen půltucet, a tak pořadatelé změnili herní program. Šestka se utkala systémem každý s každým. Tím jediným zaváháním domácích volejbalistů byla porážka se sokoly z Brna Komárova. Po dvou vyrovnaných setech holubickým tiebreak uletěl a uhráli v něm jen pět bodů. Protože však ostatní zápasy vyhráli s čistým kontem bylo jejich celkové vítězství nakonec poměrně suverénní.

„Svůj záměr turnaj vyhrát jsme splnili, takže všechno je O.K. Jsem rád že nám vyšlo i počasí a přes odhlášky, že to klaplo i po stránce organizační. Herně to bylo naše poslední vystoupení na antuce. Od úterka už se budeme na druholigové boje připravovat v hale,“ řekl trenér domácího týmu a hlavní pořadatel turnaje Aleš Šmerda.

Dále potvrdil, že v mistrovské soutěži Holubice budou mít opět ty nejvyšší ambice, tedy obhájit loňské prvenství.

Kromě Bučovic chyběli tentokrát na startu i muži extraligového Volejbalu Brno. Celkem solidně je nahradil extraligový juniorský tým, který vybojoval druhé místo. V jeho sestavě se představil holubický odchovanec Lukáš Čeketa, který se do rodné obce přesunul ze soustředění národního mužstva do dvaceti let. To se připravuje na zářijové mistrovství Evropy v Brně a Kuřimi.

„Chtěl si doma zahrát a mu trenéři vyhověli. My jsme sem přijeli po čtrnáctidenním soustředění v Mikulově, kde jsme se soustředili na individuální činnosti a tělesnou přípravu. Vyjma dvou kluků, kteří trénují s mužským áčkem jsme tu kompletní a je to pro nás poslední příprava na venkovním turnaji. Od pondělí jdeme do haly a budeme hrát halové turnaje. V juniorské extralize určitě chceme bojovat o přední příčky,“ sdělil trenér brněnských juniorů Jaroslav Šamšula.

Mladíček Čeketa se chtěl na domácích kurtech ukázat v co nejlepším světle, a to se mu také podařilo. Na vítězství nad domácím týmem to sice nestačilo, ale patřil k nejlepším hráčům svého týmu.

„Jsem rád, že jsem si tady mohl zahrát a proti Holubicím jsem to samozřejmě bral jako prestižní zápas. Ale důležitější určitě je dobře se připravit na mistrovství Evropy. Doufám, že se dostanu do základní šestky a že šampionát vyhrajeme,“ usmíval se devatenáctiletý smečař.