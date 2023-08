Očekávaný, či spíše nejen domácími fanoušky hodně vytoužený scénář se nekonal. Z dvojice nejlepších týmů Vyškovska postoupil do finále letního antukového volejbalového turnaje v Holubicích jen domácí celek, který v něm pak uspěl se Sokolem Brno-jih. Bučovice v semifinále vyřadil právě tento tým z Brna-Komárova a skončily třetí.

Ligovou skupinu volejbalového turnaje na antuce v Holubicích vyhráli domácí muži. | Foto: Deník/Zdeněk Vlach

V útulném sportovním areálku v Holubicích se nakonec sešlo třináct mužstev. Silnější, ligovou skupinu utvořilo devět účastníků, kteří se ve dvou skupinách utkali každý s každým s následným play-of prvních dvou. Mix krajské a okresní skupiny tvořily čtyři mužstva.

Do programu turnaje tvrdě zasáhl ranní prudký déšť a hrát se začalo až o více než hodinu později. Oba hlavní favorité Holubice a Bučovice byli nasazeni do čela skupin a oba pak podle „plánu“ své skupiny vyhráli. Tolik toužené finále bylo na dosah. Jenže v souběžně hraném semifinále Bučovice narazily na tvrdý odpor houževnatě a s velkým elánem bojujících Komárovských. Zápas prohráli 1:2 a nejtěsnější poměrem 15:17 ve třetím zkráceném setu. Nakonec si odvezly „jen“ pomyslný bronz po vcelku hladké výhře nad druholigovými Šlapanicemi. S třetí příčkou si ale hlavu nelámaly.

Holubice 2023

Výsledky Bučovic ve skupině A1 (ligová): Kojetín – Bučovice 0:2, Bučovice – Kometa Brno 1:2, Drásov – Bučovice 0:2, Bučovice – Šlapanice 2:0. Pořadí: 1. Bučovice 7 bodů, 2. Šlapanice 6, 3. Kometa Brno 6, 4. Kojetín 4, 5. Drásov A 0.

Výsledky Holubic ve skupině A2 (ligová): Sokol Brno-jih – Holubice 0:2, Holubice – Volejbal Brno jun. 2:0, Letovice – Holubice 1:2. Pořadí: 1. Holubice 6, 2. Sok. Brno-jih 4, 3. Volejbal Brno jun. 2, 4. Letovice 2.

Semifinále: Bučovice – Sokol Brno-jih 1:2, Holubice – Šlapanice 2:0.

Finále: Holubice – Sokol Brno-jih 2:1 (24:26, 25:20, 15:12).

O 3. místo: Bučovice – Šlapanice 2:0 (25:15, 25:17).

O 5. místo: Volejbal Brno jun. – Kometa Brno 2:1.

Další konečné pořadí: 7.-8. Kojetín a Letovice, 9. Drásov.

Sestava Holubic: Pisařík, Russnák, Lukšíček, Bláha, Kolář, Namešanský, Muroň, Koukal, Gergl, Hovorka. Trenér: Aleš Šmerda.

Sestava Bučovic: Roman, Kobolka, Stružka, Luska, Minda, Koudelka, Jakubec, Bohuslav, Kváč, Špelda, Vodička. Trenér: Zbyněk Čížek.

*

Skupina B (kraj okres): Vyškov – Holubice B 1:2, Vyškov – Šlapanice B 2:1, Holubice B – Sokol Brno-jih B 0:3, Sok. Brno-jih B – Vyškov 3:0.

Konečné pořadí: 1. Sokol Brno-jih 8 bodů, 2. Šlapanice B 4, 3. Vyškov 3, 4. Holubice B 3.

Třetí místo mně rozhodně nevadí. Přínosem turnaje pro nás hlavně je, že jsme si dobře zahráli. Někteří naši noví mladí hráči dostali teprve první herní příležitost a dostatečnou minutáž. Potvrdilo se, že to pro ně byla cenná zkouška, a že když je to takový mix mládí a zkušeností, tak to může fungovat. V okamžiku, kdy máte na hřišti jen to mládí, tak jsou tam pasáže s vyšší chybovostí. Celkově jsem spokojený, a taky tak jsem to klukům řekl. Někteří hráči se opravdu ukázali ve velmi dobrém světle,“ vyhodnotil účast sokolů jejich trenér a manažer volejbalového oddílu Zbyněk Čížek.

Zatímco Bučovičtí zaznamenali jednu porážku i v základní skupině - s Kometou Brno - Holubice prolétly tu svoji bez ztráty kytičky. Poměrně jistě pak zvládli i semifinálové derby s osm kilometrů vzdálenými Šlapanicemi. Také ve finále to zpočátku vypadalo na jasnou záležitost favorita. Jenže Komárovští si udrželi semifinálové nadšení a domácí pořádně potrápili. Ti měli potíže s koncovkami. V prvním setu do ní šli s vedením 22:19 a pak ještě 24:22, ale set urval pro sebe elán a přístup téměř na hranici sebeobětování hrajících hostů. I do koncovky druhé sady a rozhodujícího tie-breaku šli s náskokem Holubičtí, ale nakonec o zisk obou těchto setů museli tvrdě bojovat.

Obhajoba loňského primátu domácí tábor i fanoušky potěšily, ale vedení klubu je nijak nepřeceňuje.

„Víc mě těší, že se celý turnaj celkově vydařil. S obhájením loňského prvního místa jsme samozřejmě spokojení, protože tu byla kvalitní mužstva a náš herní projev nebyl špatný. Kromě chybějících Sankota a Mrázka tu byl vlastně celý současný kádr. Prakticky v tomto složení vstoupíme jako nováček do první ligy,“ chválil trenér vítězů Aleš Šmerda.

Vzhledem k tradiční účasti kvalitních ligových mužstev je holubický turnaj poměrně prestižní záležitost, nicméně stále si udržuje i podtext letního setkání dlouholetých volejbalových kamarádů.

„Já myslím, že tady všechno klapalo na jedničku, a že se u nás líbilo i všem mančaftům. Ráno nás trochu pozlobilo počasí a začali jsme hrát o dost později, ale zvládli jsme kurty nachystat dobře. Kluci si přijeli hlavně dobře zahrát, ale já vidím i tu sportovní hodnotu. Některé zápasy měly opravdu velkou kvalitu, samozřejmě hlavně ty závěrečné čtyři v play-off. A jestli mě mrzí, že nedošlo na finále s Bučovicemi? Trochu ano, ale kdybych to řekl tak jednoduše, určitě bych Bučovicím křivdil, protože oni to tady hráli skutečně s mladými kluky. Bylo vidět, že jim chybějí ti tři čtyři matadoři v základu. Kdyby je tady měli, tak finále by určitě bylo okresní derby,“ upozornil manažer holubického volejbalového klubu Arnošt Šmerda.

Souboj dvou nejlepších mužských volejbalových týmů Vyškovska se tak odkládá na ostrý, až o body v I. lize. Tedy druhé nejvyšší české soutěži, kam Holubičtí nakouknou poprvé ve své historii. Tento turnaj byl pro oba kluby posledním letním kontaktem s antukou a od tohoto týdne už budou herní přípravu finalizovat v hale a samozřejmě dolaďovat kádry pro I. ligu. Ta odstartuje v pátek 22. září. Holubice svoji historickou premiéru zaknihují ve Velkém Meziříčí. Ve druhém kole mají volno a doma druhou nejvyšší soutěž fanouškům poprvé představí až v pátém kole 7. října zápasem s Kojetínem. Sokoli z Bučovic vstoupí do soutěže doma s Kojetínem a hned v sobotu pojedou do Hradce Králové. Na derby se Vyškovsko může těšit 20. října, a to první uvidí Holubice.

