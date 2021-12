„První místo je vyřešené! Naděje by nám zůstala jen kdybychom oba zápasy doma vyhráli, ale podařil se jenom jeden. Druhý jsme prohráli. Byly to hodně vyrovnané souboje. V tom druhém jsme dva sety prohráli nejtěsnějším poměrem o dva míče, jeden o čtyři. Bohužel právě v odvetě se projevilo to, co nás trápí celý podzim. Máme hodně zraněných a nemocných hráčů. Jich bylo čtrnáct, přijeli v nejsilnějším složení, včetně všech pendlerů z extraligových Beskyd. Dirigoval je Tomáš Široký, který byl ještě před třemi roky v reprezentaci. My jsme měli na dva zápasy jen devět lidí včetně libera a potom ve druhém zápase nám prostě odešly fyzické síly. Jinak to byly nádherné zápasy a po sportovní stránce vysoká úroveň,“ popsal zřejmě rozhodující boje o postup do I. ligy manažer Holubic Arnošt Šmerda.

II. liga – skupin a D

Pořadí po podzimní části:

1. Holubice 17 9 5 0 3 45:22 37

2. Ostrava 13 10 2 0 1 37:13 34

3. N. Jičín 15 5 3 2 5 32:31 23

4. Šlapanice 15 4 4 2 5 31:30 22

5. Morávka 12 5 2 3 2 29:21 22

6. Palkovice 13 4 1 2 6 23:28 16

7. Kojetín 15 3 0 7 5 23:37 16

8. SCM-ČVS 7 4 0 0 3 13:11 12

9. Val.Meziříčí 15 0 0 1 14 5:45 1

Vzájemná utkání s Ostravou: Blue Volley – Holubice 3:1 a 3:1, Holubice – Blue Volley 3:1 a 1:3.

V loňském roce skončily volejbalové soutěže už na podzim, když Holubičtí jasně vévodili druholigové tabulce. Navázali tak na své dva předchozí triumfy, kdy se ovšem práva postupu do druhé nejvyšší soutěže vzdali. Letos jim vyrostl velký soupeř v Ostravě, takže plány byly skromnější. Průběh soutěže ukázal, že oprávněně.

„Nevím, co by se muselo stát, abychom první místo obhájili. Jak jsem řekl, myslím si, že je to rozhodnuté. Ostrava má výborné mužstvo. Jsou to mladí kluci, kteří pošilhávají po nejvyšší soutěži, protože jsou vlastně béčkem Beskyd. A ty je chtějí mít v první lize. My sice máme zkušenější tým, ale konkurovat bychom jim mohli jen pokud bychom byli zdraví a nastupovali v kompletním složení. A to se zdaleka nestalo,“ zopakoval Šmerda, který tým i koučuje se svým synem Alešem.

Tři porážky s Ostravou jsou jediné, které druhý nejlepší volejbalový tým Vyškovska na podzim utrpěl. I zápasy, v nichž se mužstvu tolik nedařilo, nebo v častějším případě je absolvoval s torzem kádru, dokázal vyhrávat alespoň za dva body, tedy poměrem 3:2.

„Podzim opravdu odehrál úzký kádr. Raritou je Pisařík na nahrávce, který jako jediný nechyběl ani jednou. Je to takový náš držák. Dál to táhli Namešanský, Muroň, Russnák, Sankot, Kolář, Loub a Koukal, ale ani jim se nevyhla zranění. Nejdéle stáli Russnák a Kolář. Bláha nehrál půl druhého měsíce, měsíc Školař, Dino Hovorka odehrál snad jen třetinu zápasů. To jsou strašné ztráty. Takže herně podzim musíme hodnotit jenom kladně a já jsem velmi spokojený. Na to, že jsme víc než polovinu zápasů odehráli v sedmi osmi lidech, což mělo vliv na ty druhé zápasy, tak ten podzim kluci zvládli velmi dobře,“ chválil Šmerda starší.

Bodový odstup dvou vedoucích týmů od ostatních dává zejména Holubicím možnost zkoušet mladé hráče. Na podzim už si zahráli mladíci Ondřej Válka a Miroslav Matuška a podle Šmerdy jsou v klubu další tři čtyři junioři, kteří, pokud budou mít sami zájem, určitě na jaře šanci vyzkoušet si poměrně vysokou mužskou soutěž dostanou. Navíc má manažer v hledáčku dva tři hráče zvenku. S tím souvisí i možné dlouhodobější klubové cíle.

„Jasně platí, že otázka našeho postupu aktuálně není na stole. Pokud by se skutečně podařilo přivést nějaké posily a kdybychom třeba dostali možnost jít výš z druhého místa, museli bychom velice vážně zvážit i ostatní okolnosti. Teď je první místo jasné a Ostrava postoupí naprosto zaslouženě. My se zaměříme na to, abychom podávali co nejlepší výkony, nemá smysl se rozptylovat tím, co bude po skončení soutěže,“ zdůraznil manažer volejbalových Holubic.

Poslední letošní trénink mužstvo absolvovalo v úterý a k prvnímu v novém roce se sejde už v úterý 4. ledna. Druhá liga sice začne 8. ledna, ale protože Holubice mají zápasy s Blue Volley Ostrava předehrané, budou o body hrát až 22. ledna v derby ve Šlapanicích. V pauze trenéři chtějí sehrát dvě přípravná utkání, po jednom doma a venku.