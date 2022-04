Právo postoupit do I. ligy klub v obou případech nevyužil a letos zůstal druhý na Ostravany, kteří prvoligové ambice netajili. Souboj dvou největších favoritů se možná ku škodě celé soutěže prakticky rozhodl už na jejím startu. K prvnímu dvoukolu Holubičtí odjeli na sever Moravy s torzem mužstva a po porážkách 1:3 domácí získali luxusní šestibodový náskok, který si v podstatě udrželi do posledního zvonění.

Konečná tabulka II. ligy

– skupiny D

1. BV Ostrava 29 22 3 0 4 78:28 72

2. Holubice 29 17 7 0 5 77:34 65

3. Nový Jičín 29 12 4 4 9 62:53 48

4. Morávka 29 12 2 5 10 57:54 45

5. Šlapanice 29 10 4 2 13 53:56 40

6. Palkovice 29 10 2 4 13 49:59 38

7. Kojetín 29 9 1 8 11 48:63 37

8. ČVS-kadeti 8 4 1 0 3 16:13 14

9. Val.Meziříčí 29 0 0 1 28 7:87 1

„Myslím, že i letos jsme mohli II. ligu vyhrát. A nejde ani tak o to, že před Ostravou jsme měli plnou marodku a v nekompletním složení jsme jim konkurovat nemohli. My razíme cestu, že v každém dvojzápase si všichni, kdo v němu odjedou, musí zahrát aspoň jeden zápas. A platí to i doma. Pak to někdy jde na úkol výsledku. V optimální sestavě bychom určitě získali víc bodů. I s Ostravou. Doma jsme jeden zápas vyhráli za tři body a druhý po prostřídání těsně prohráli. Ale musím říct, že jsme na rozdíl od nich po I. lize ani moc netoužili. S druhým místem je u nás naprostá spokojenost,“ ujistil Šmerda.

Jeho uvedené důvody „až“ druhé příčky jsou logické a platí i pro odmítnutí obou postupů. Hodně hráčů má rodiny a dvě nebo tři děti. Druholigové dvouzápasy se hrávají jen v sobotu, v první lize jsou to dva hrací dny a navíc s přejezdy k rozdílným soupeřům. Většina hráčů ani nemůže obětovat celý víkend a určitě by nejezdila na každý zápas.

„Mančaft máme velmi dobrý a sehraný. Ta základní šestka nebo sedmička je o něco dál. To znamená Kolář, Pisařík, Namešanský, Russnák, Hovorka, Muroň a Loub. Ti na první ligu mají levou rukou. A ti další nejsou o nic horší. Tam není velký rozdíl. Ty trochu slabší výsledky jsou víc o tom, že se větším střídáním ztratí taková ta herní kompaktnost. A hlavně čeho si já nejvíc na klucích cením, je fantastická parta, inteligentní parta, se kterou se strašně dobře pracuje. Je to takové pohlazení po duši. S tímto kádrem by se opravdu dalo v první lize slušně účinkovat,“ je přesvědčený zkušený trenér a manažer.

Pod vysokou sítí prožil Arnošt Šmerda skoro šedesát let

Ten se u trenérského kormidla střídal se svým synem Alešem a občas jim vypomohl trenér juniorů Vladimír Schoř. Pracovně víc vytížený Šmerda mladší odkoučoval většinu domácích utkání, Arnošt všechna u soupeřů. K tomu se staral o celkové fungování klubu. V soutěži je i B mužstvo a velkou radost mu udělali junioři, kteří skončili třetí v krajském přeboru a od příští sezony je klub přihlásí do ligy.

„Vyhrála Jihlava, druhé byly Šlapanice jen o bod před námi. To družstvo má velikou perspektivu, jsou tam velice šikovní kluci. Většina z nich je o rok o dva mladší než byli soupeři. Máme tam i tři kluky, kteří loni vyšli základní školu a hráli i proti jednadvacetiletým soupeřům. A věk a síla v této kategorii dělá strašně moc. Proto je to třetí místo vynikající. Do ligy je pustíme, i když počítáme s tím, že ze začátku budou určitě prohrávat. Bude to pro ně cenná zkušenost a odehrají tam víc zápasů než v kraji. A samozřejmě proti mnohem kvalitnějším soupeřům,“ chválí dorostence sobotní oslavenec.

Pět kluků z tohoto družstva, ti nejstarší, budou v nové sezoně i na soupisce áčka mužů a pokud to bude potřeba, nebo to vývoj soutěží dovolí, tak si na druhou ligu i sáhnou. Šéf klubu upozorňuje, že opravdu jen ve výjimečné situaci, protože by nebylo dobré narušovat kompaktnost týmu v ligové soutěži.

„Béčko hraje okresní přebor, dorost tedy půjde do ligy a od podzimu přihlásíme žáky do okresu. Navíc už nemáme, ale myslím, že to tady děláme dobře. Nemáme finanční problémy. Je tu kvalitní zázemí, sportovní hala a spravený venkovní areál. A ta první liga? Jak jsem řekl, zatím pro nás není atraktivní. Ale věci se mění, nevíme, jaká bude příští organizace soutěží, takže uvidíme, co bude dál…,“ nechává bez dalšího komentáře.

Hlavní část oslav osmdesátin s rodinou proběhla v sobotu. V Alešově hospůdce v Šumicích se sešlo skoro šedesát gratulantů. Další „pohoštění“ prý určitě budou navazovat, se sportovci a výborem atd. Sportovní, hlavně volejbalové téma je a bude samozřejmě na všech významným tématem. A také otázka, jestli i osmdesáti letech má elán pro určitě náročného koníčka.

„Zatím se cítím jakž takž dobře, ale věk nezastavíte. Občas se těch osm křížků něčím připomene. Pomalu už bych to chtěl někomu celé předat, ale žáky si zatím nechám! Je radost s nimi pracovat a mám tam čtyři vnuky,“ nepřímo Arnošt Šmerda odpovídá, že volejbalové nadšení mu stále nechybí.