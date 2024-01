V první lize volejbalistů je definitivně známých všech osm čtvrtfinalistů. Dokonce je skoro jasné, že se v play-off vyřazovacích bojích bude hrát tradiční derby Sokol Bučovice – Spartak Velké Meziříčí.

Ilustrační. | Foto: Deník/ Redakce

Bučovicím k potvrzení druhé příčky v nadstavbové skupině o 1. - 6. místo stačí vítězství v posledním kole nad posledními Českými Budějovicemi. Velkomeziříčští měli vítězství ve skupině o 7. - 14. místo v kapse už po minulém týdnu.

Vlastně až do víkendu měl teoretickou naději na účast mezi elitní osmičkou i druhý zástupce Vyškovska v domácí druhé nejvyšší soutěži TJ Holubice. Nižší skupina měla na programu dvoukolo a stopku Holubicím vystavila domácí prohra se studenty z MFF Praha. Přitom tenhle zápas měl být snadnější než souboj v Praze s ČZU, který Holubice jasně vyhrály.

I. liga mužů

Skupina o 7. - 14. místo:

ČZU Praha – Holubice 0:3

(-22, -23, -22)

Sestava: Bláha, Gergeľ, Koukal, Lukšíček, Masař, Mrázek, Muroň, Namešanský, Písařík,. Trenér: Aleš Šmerda.

Holubice – MFF Praha 1:3

(16, -20, -14, -26)

Sestava: Bláha, Koukal, Lukšíček, Masař, Mrázek, Muroň, Namešanský, Písařík.

Tabulka:

1. Vel. Meziříčí 13 10 1 1 1 36:13 33

2. VK Brno 13 7 2 1 3 29:19 26

3. Holubice 13 5 2 2 4 29:26 21

4. MFF Praha 13 4 1 3 5 23:27 17

5. ČZU Praha 13 5 0 1 7 20:26 16

6. Plzeň 13 3 2 2 6 22:30 15

7. Kolín 13 3 2 1 7 20:29 14

8. Lvi Praha B 13 4 1 0 8 19:28 14

Poslední kolo: Lvi Praha B – Holubice, pátek 26. 1. (18.00), SH Lužiny, Praha-Stodůlky, Bellušova ul.

„Ano, podle tabulky se dalo čekat, že bychom spíše měli mít problémy v Praze a doma hladce přehrát MFF. Jenže už v Praze nám chyběli zranění Pavel Kolář a Adam Rusňák, ale tam to prostě nebylo na výkonu znát. Kluci tam zahráli výborně. Bohužel doma nám vypadl ze sestavy libero Frederik Gergeľ a brzo se zranil Jaroslav Bláha, takže to bylo citelné oslabení už o čtyři borce, které už tým nezvládl. Hra se nám prostě postupně rozpadla a konec jsme už odehráli opravdu špatně,“ vysvětlil rozdílné výkony a výsledky manažer klubu Arnošt Šmerda.

S Bláhou v sestavě Holubice celkem hladce vyhráli první set a navázali tak na výkon z Prahy. Ve druhém setu ještě vedli 10:6, když pro zranění odstoupil Bláha. Hru mužstva to poznamenalo až překvapivě hodně. Možná, že zvrat mohl přijít ještě ve čtvrté sadě, ale v ní byli v koncovce šťastnější pražští studenti a set vyhráli 28:26.

První dvě mužstva z této skupiny – Spartak Velké Meziříčí a VK Brno – tak doplní čtvrtfinálovou osmičku, zbývající šestka utvoří skupinu o záchranu. Bude v ní hrát každý s každým doma a venku, takže i na Holubice čeká deset zápasů. Bez ohledu na páteční zápas posledního kola dlouhodobé části do ní vstoupí z první pozice.

„Teď pojedeme odehrát poslední zápas v Praze se Lvi B a pak se budeme pokračovat ve skupině o udržení. Všechny body se budou započítávat, takže na tom budeme celkem dobře a myslím si, že máme kvalitu na to, abychom se v klidu zachránili. Dokonce je možná lepší, že jsme nepostoupili, protože jako druhý ve slabší skupině bychom narazili na suverénní Dobřichovice, a to by asi pro nás byl konec sezony. Takto si kluci ještě slušně zahrají dalších dobrých zápasů až do konce března. Pokud se nám vyhnou zranění a budeme pohromadě, tak bychom si mohli udržet i současné postavení. Ale těch zápasů bude ještě opravdu dost a stát se může cokoli,“ naznačil další plány Šmerda starší.