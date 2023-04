Jak se sluší na již jistého vítěze, výbornými výkony i výsledky se s letošním ročníkem II. ligy rozloučili volejbalisté TJ Holubice. V domácí hale porazili Sokol Brno-jih dvakrát 3:0. I vzhledem k jasnému postavení týmu v tabulce bylo tentokrát zřejmě důležitější než samotný výsledek to, co bylo naplánované po zápase. Na společném zakončení sezony měli hráči rozhodnout, zda mají zájem o postup do I. ligy.

Arnošt Šmerda (vlevo) a Aleš Šmerda, trenéři volejbalistů TJ Holubice. | Foto: Deník/Zdeněk Vlach

Samotné utkání nebylo tak jednoznačné, jak napovídají výsledky jednotlivých setů.

„Komárovští mají zkušený tým, ale my jsme prostě byli lepší. Máme výborně poskládané mužstvo. V obou zápasech se vystřídali všichni kluci, kteří k zápasům přijeli. Tak jsme to dělali celou sezonu a většinou to nemělo na výkon mužstva vliv. Kluky musím za tuto koncovku a celou sezonu moc pochválit,“ sdělil manažer klubu Arnošt Šmerda, který se v roli kouče v zápasech střídá se svým synem Alešem.

II. liga mužů:

TJ Holubice – Sokol Brno-jih 3:0 (19, 17, 18) a 3:0 (23, 18, 16).

Holubice: Pisařík, Adamec, Kolář, Muroň, Mrázek, Namešanský, Koukal, Lukšíček, Russnák, Sankot, Bláha, Haník (L).Trenér: Aleš Šmerda, asistenti: Arnošt Šmerda, Vladimír Schoř.

Konečná tabulka:

1. Holubice 36 28 3 2 3 98:27 92

2. Morávka 36 21 8 2 5 93:46 81

3. Šlapanice 36 23 3 4 6 90:41 79

4. Nový Jičín 36 17 3 7 9 77:62 64

5. Kom. Brno 36 15 2 7 12 71:68 56

6. S.Brno-jih 36 14 4 2 16 66:66 52

7. Kojetín 36 8 9 4 15 64:78 46

8. St. Město 36 6 5 7 18 53:90 35

9. Napajedla 36 5 2 1 28 31:94 20

10. Palkovice 36 4 0 3 29 28:99 15

Holubice vyhrály druhou ligu už počtvrté. Zatím se vždy práva postupu vzdaly. Letos je po sezoně nálada jiná.

„Vždycky se o tom nepostoupit rozhodli hráči sami. Teď to bylo stejné. Na společné slavnostní zakončení sezony přijeli i kluci, kteří proti komárovským sokolům nehráli. Byl to celý širší kádr. Zhodnotili jsme si sezonu, každý hráč si k ní mohl říct to svoje, ale hlavně jsme se bavili o tom, co dál. Jestli zvolit postup do první ligy, anebo zůstat ve druhé. Bylo pro mě trochu překvapením, že zhruba devadesát procent se vyjádřilo, že si druhou nejvyšší soutěž zahrát chtějí. Proto je rozhodnutí jasné. Pokud bude kvalifikace, budeme ji hrát a budeme ji chtít vyhrát. Pokud se baráž hrát nebude, přihlásíme se přímo,“ ujistil Šmerda starší.

Do první ligy postoupí dva z vítězů tří skupin II. ligy. Z tábora nejlepšího týmu B skupiny Sokola Drásov ale jdou signály, že o postup zájem nemá. Podle přihlášek do kvalifikace svaz o baráži rozhodně v nejbližších dnech.

V rozhodnutí postoupit v Holubicích hrály roli kromě sportovních aspektů i organizační záležitosti. Druhá nejvyšší domácí soutěž se bude hrát opět jiným systémem. Čtrnáct účastníků bude nejprve rozděleno do dvou skupin – západ a východ. V základní části se utkají každý s každým doma a v enku, a to v jednom zápase o víkendu. V nadstavbě se pak o postup do extraligy střetnou nejlepší týmy obou oddělení. V ní už budou na programu víkendové dvojzápasy.

„Hlavním argumentem hráčů bylo, že chtějí změnit ten druholigový stereotyp, tedy zápasy se stále stejnými soupeři. Hlavně základní část by nám měla vyhovovat i po stránce časové a cestování k zápasům. Postup by pro nás samozřejmě znamenal i větší finanční i organizační výlohy, ale myslím, že se dokážeme nachystat. Co se týká kádru, nebo případného posílení, tak se kluci shodli, že si vyšší soutěž chtějí zahrát tom složení, které postup vybojovalo. Já osobně si myslím, že by neškodilo mužstvo nějak oživit o kvalitní hráče a asi se budeme muset zabývat i možností angažovat klasického trenéra. Zatím to vedeme tak trochu kolektivně, já syn Aleš, Jano Namešanský a pomáhá nám Laďa Schoř,“ naznačil dlouholetý šéf klubu.

Ten ujistil, že v případě postupu by klub nešel do soutěže s přehnanými ambicemi.

„Vidím to tak, že na nejlepší mančafty asi nemáme, ale pokusíme se uhrát co nejlepší výsledek. Pokud kvalifikace bude úspěšná nebo ne, dostanou po ní hráči volno a sejdeme se až v létě. Model letní přípravy se asi měnit nebude, tréninky, letní turnaje a v září přejdeme do haly. Pro hráče to ale přece jen bude znamenat určitou změnu a určitě budou muset pozměnit svoji individuální přípravu a víc se starat o svoji kondičku,“ dodal Arnošt Šmerda.