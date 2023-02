„Snad poprvé v sezoně jsme se sešli v poměrně silné sestavě. Chyběli nám jen tři hráči. Martin Sankot byl na horách a Marek Muselík s Michalem Hovorkou jsou zranění. Máme široký a myslím, že i kvalitnější kádr než Šlapanice a když se nám to takto sejde, pak neměly šanci ani když jsme protočili všechny hráče. Bylo to až moc jednostranné a až mě jich bylo líto, protože jsou to vesměs mladí kluci, kteří mají velkou perspektivu. Pokud budou kvalitně trénovat a vydrží spolu dva tři roky, tak to bude velice silný mančaft,“ prakticky zhodnotil dvojzápas se Šlapanicemi trenér a manažer Holubic Arnošt Šmerda.

II. liga mužů – sk. C:

TJ Holubice – Sokol Šlapanice 3:0 (13, 15, 19) a 3:0 (21, 13, 18).

Tabulka:

1. Holubice 24 18 2 1 3 63:20 59

2. Morávka 24 16 5 0 3 64:25 58

3. Šlapanice 24 16 1 2 5 58:26 52

4. Sok. Brno-jih 24 12 3 1 8 51:37 43

5. Nový Jičín 24 11 3 4 6 51:40 43

6. Kojetín 24 8 5 2 9 45:46 36

7. Kometa Brno 24 10 0 5 9 45:46 35

8. Staré Město 24 4 1 4 15 28:62 18

9. Napajedla 24 2 2 1 19 20:65 11

10. Palkovice 24 1 0 2 21 12:70 5

Příští zápasy: Kojetín – Holubice (11. 2.), Holubice – Napajedla (18. 2.).

Holubice mají stabilizovaný kádr, který mezi sezonami mění jen kosmeticky. Většinou zkušené borce před tímto ročníkem doplnili jen talentovaní dorostenci Ondřej Adamec na nahrávce a zmíněný libero Marek Muselík. Problémem ovšem dlouhodobě zůstává účast na víkendových zápasech.

„Pokud pomineme zranění, která k tomu jaksi patří, tak kluci prostě mají své závazky v práci a v rodině. Většinou mají malé děti a letos se to sešlo opravdu extrémně. Hráváme v sedmi osmi lidech a třeba na podzim ve Šlapanicích jsme druhý zápas odehráli dokonce v základní šestce. Navíc někteří kluci museli nastupovat na jiných postech, než jsou zvyklí hrávat. Ale bereme to tak, jak to je, a i přesto hrajeme špici tabulky. Ovšem pak jsou ty výsledky jak na houpačce,“ s úsměvem vysvětlil Šmerda starší, který tým vede spolu se synem Alešem.

Tradiční účastník třetí nejvyšší soutěže je zvyklý končit na medailových pozicích včetně té nejvyšší. Může se stát, že oba hlavní kandidáti v dalších zápasech klopýtnou, ale zkušený trenér počítá spíše s tím, že „finále“ bude v Morávce.

„Ano, vypadá to tak, klíčová budou utkání u nich. Morávka má velice kvalitní mužstvo se třemi hráči, kteří ještě loni hráli extraligu za Ostravu. Bude záležet, jak se oba týmy sejdou a jak k tomu třeba právě ti extraligisté přistoupí, protože samozřejmě z nejvyšší soutěži šli níž, aby už volejbalu nemuseli tolik odevzdávat. Doma jsme s nimi prohráli 2:3 a vyhráli 3:0. Výhodou pro ně bude domácí prostředí, protože je tam trochu menší tělocvična,“ naznačil Šmerda.

Úspěch v Morávce by zřejmě opět otevřel tradiční holubické dilema, vzít nebo se vzdát postupu do I. ligy. Zdá se, že v tomto směru nic nového na obzoru není.

„Tohle zatím neřešíme, ale nemyslím si, že by se na našem názoru něco změnilo. První liga je finančně a časově velice náročná soutěž. Je šitá spíš pro mladé kluky, kteří se chtějí prosadit v extralize. A především tedy pro rezervní týmy extraligových klubů,“ naznačil pravděpodobný vývoj Šmerda starší.