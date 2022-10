Ti do Holubic přijeli v takřka extraligové sestavě, ale mnoho nechybělo, aby se soupeřem, hrajícím o dvě třídy níž ztratili i druhý set.

„Zejména druhý a třetí set byly vyrovnané. Druhý jsme v koncovce vyhráli, třetí stejně prohráli. Vlastně nás nějak přehráli až v posledním setu a určitě v tom hrála roli i fyzická kondice, protože profesionální volejbalisté jsou samozřejmě lépe trénovaní. Takže mě trochu mrzí, že jsme jim nesebrali ještě další set, ale celkově jsme velice spokojení. Byl to nádherný zápas ve výborné atmosféře a pro naše fandy určitě velký sportovní zážitek,“ komentoval výsledek manažer a trenér TJ Holubice Arnošt Šmerda.

Český pohár – 2. kolo:

TJ Holubice – VK Fatra Zlín 1:3

Sety: 17:25, 25:23, 21:25, 18:25. Postupuje Zlín. Diváků: 150.

Holubice: Pisařík, Namešanský, Muroň, Mrázek, Koukal, Russnák, Bláha, Gergel – Adamec.



II. liga – 3. a 4. kolo:

TJ Holubice – Sokol Palkovice

Sobota 15. října, 10.00 a 14.00 hodin, sportovní hala v Holubicích.

V domácí týmu výborně zahrála nová posila Frederik Gergel´. Bývalý hráč slovenských extraligových klubů Humenné a ČH Bratislava se do Holubic přistěhoval a určitě je posilou. Na nahrávce se dařilo Pisaříkovi, prosazovali se směčaři, trochu problémy mělo mužstvo na doskoku. Způsobila je především široká marodka. Chyběli Kolář, Hovorka, Lukšíček a další hráči.

„Měli jsme až šest marodů a přiznávám, že jsem ze zápasu měl trochu obavy, abychom nedostali nějakou nakládačku. Ale kluci to zvládli výborně. Hodně nám chyběl hlavně Pavel Kolář, který by si proti hráčům ze svého bývalého působiště určitě zahrál s velkou motivací. Asi bychom nevyhráli, ale myslím si, že by zápas byl ještě vyrovnanější,“ naznačil Šmerda.

Dobrým výkonem Holubičtí navázali na úspěšný úvod nového ročníku druhé ligy. Na palubovce dlouholetého účastníka I. ligy Starého Města uhráli pět bodů za vítězství 3:2 a 3:1. V dalším dvoukole se v sobotu doma utkají s Palkovicemi. Sestava už by měla být minimálně početnější.

„Ve Starém Městě jsme hráli jen v sedmi lidech. Teď se nám kluci pomalu vracejí a myslím si, že už aspoň do části zápasů naskočí i Pavel Kolář. Palkovice jsou tradičním účastníkem druhé ligy a mají výborné hráče, ale my samozřejmě chceme, aby všechny body zůstaly doma,“ ujistil zkušený kouč.