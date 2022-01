II. liga

Sokol Šlapanice - TJ Holubice

0:3 (-21, -23, -16)

0:3 (-13, -23, -22)

Sestava: Muroň, Pisařík, Sankot, Kolář, Hovorka, Loub, Russnák, Namešanský, Bláha, Lukšíček, Koukal. Trenér: Arnošt Šmerda.

Tabulka:

1.Holubice 19 11 5 0 3 51:22 43

2.Ostrava 15 12 2 0 1 43:14 40

3.N. Jičín 19 7 4 3 5 43:38 32

4.Morávka 17 6 2 5 4 37:33 27

5.Šlapanice 17 4 4 2 7 31:36 22

6.Palkovice 17 5 1 2 9 27:37 19

7.Kojetín 17 3 1 7 6 27:42 18

8.SCM-ČVS 8 4 1 0 3 16:13 14

9.Val. Meziř. 15 0 0 1 14 5:45 1

„Přijeli jsme v jedenácti lidech a v nejsilnějším složení. Výkonností průměr tohoto kádru je teď hodně vysoký a je úplně jedno, kdo je právě na hřišti. I ve Šlapanicích jsme sestavu protočili a všichni kluci si zahráli zhruba stejný čas. Například v prvním utkání seděl Jano Namešanský, do druhého vůbec nezasáhl Pavel Kolář. Tedy opory. Kluci mají formu a po dlouhé herní pauze byli viditelně do volejbalu nažhavení. Byl to kolektivní výkon, všichni zahráli výborně, proto se mně ani nechce vyzvedávat jednotlivce, ale Pisařík nezkazil snad ani jednu nahrávku,“ chválil své svěřence trenér Arnošt Šmerda.

Holubická převaha se projevovala zejména v úvodních setech obou zápasů a nejvyrovnanější byla vždy druhá dějství.

„Holubice hrály ve velké pohodě a s minimem chyb. Mají teď vynikající mužstvo a je vidět, jak ještě nedávno průměrní kluci šli nahoru. Šlapaly jako dobře namazaný stroj a je jasné, že vyhrály naprosto zaslouženě. My jsme taky byli kompletní, ale té kvalitě jsme prostě nemohli čelit. Vynikající jsou zkušení Namešanský a Kolář a ohromnou sílu mají na nahrávce. Troufám si říct, že tu mají nejlepší v soutěži,“ ocenil hru soupeře trenér domácích sokolů Zdeněk Kadlc.

Tabulka soutěže je dost nepřehledná, mužstva nemají stejný počet odehraných zápasů. Holubice vedou, protože mají o čtyři utkání víc než Blue Volley Ostrava. Navíc s Ostravany mají horší zápasovou bilanci 1:3.

„Je škoda, že zápasy s nimi se hrály na začátku sezony, kdy jsme pro zranění a nemoci nastupovali v sedmi osmi ledech. V tomto složení bychom jim určitě mohli velmi úspěšně konkurovat,“ poznamenal trenér a manažer Holubic.