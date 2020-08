V krásném areálu u koupaliště U Libuše se sešlo sedmnáct mužstev. Sedmička nejsilnějších s ligovým puncem se utkala v elitní skupině, tu výkonnostně nižší utvořily ve dvou skupinách týmy krajských a okresních soutěží. Hrálo se systémem každý s každým na dva sety.

O pohár Lulče



I. kategorie:

Výsledky Holubic: - Zlín 1:1, - Myjava 1:1, - Drásov 2:0, - Kojetín 2:0, - Šlapanice 2:0, - N3K (složené družstvo z různých týmů) 2:0.

Z dalších výsledků: Zlín - Myjava 1:1, Zlín - Šlapanice 0:2, Myjava - Šlapanice 1:1, Drásov - Myjava 0:2, Drásov - Zlín 1:1.

Konečné pořadí: 1. TJ Holubice, 2. Spartak Myjava, 3. Fatra Zlín, 4. Šlapanice, 5. VS Drásov, 6. N3K, 7. SK Kojetín.



II. kategorie:

Finále: VK Luleč - Volejbal Vyškov 2:1 (25:15, 8:25, 15:12).

Další pořadí: 3. Šlapanice B, 4. Kojetín kadeti, 5. Holubice B (kadeti), 6. Orlovice, 7. Brno-Komárov, 8. Šlapanice junioři, 9. Bílovec, 10. Dědice.

Možnosti Holubic naznačil již úvod turnaje, kdy remizovaly s Fatrou Zlín.

„Neprohrát s extraligovým soupeřem je vždycky výborné. Kvalita je jednoznačně na straně Zlína, ale my dlouhodobě dokazujeme, že máme výborný mančaft. Výsledek 1:1 je dobrý i z hlediska vývoje turnaje, myslím si, že bychom mohli být tím pověstným černým koněm,“ odvážně odhadoval možnosti svého týmu zkušený holubický smečař Pavel Kolář.

Další průběh oprávněnost holubických ambicí potvrdil. Plichta s Myjavou je vynesla do průběžného vedení, a přestože některé další zápasy byly hodně vyrovnané, došli si Holubičtí pro celkové vítězství. Mezi favority turnaje se rozhodovalo pouze o druhém místu. Myjava přehrála Zlín 2:0 a na Slovensko odvezla stříbro.

„Před turnajem jsme si říkali, že třetí místo by bylo úspěchem, takže teď je to naprostá spokojenost. Ale především musím říct, že všichni jsme rádi, že se turnaj vůbec hrál. Po pěti měsících praktické nečinnosti. Pro hráče to v tom vedru bylo moc náročné, ale zvládli to. My jsme tu měli i kadety, tedy kluky mezi patnácti a osmnácti lety. Nevedli si špatně, něco vyhráli, ale hlavně tu byli získávat zkušenosti a okusit si mužský volejbal,“ chválil manažer holubických volejbalistů Arnošt Šmerda.

„To horko bylo vyčerpávající, ale to se čekalo. A něco už máme natrénováno, takže jsem v pohodě. Vítězství těší, ale přijeli jsme si hlavně dobře zahrát. Tohle byl náš první turnaj a splnil to, co jsme od něj čekali,“ dodal Kolář.

Vítězný tým se chystá na podzimní boje ve II. lize, kde obhajuje prvenství. Práva postupu do druhé nejvyšší soutěže se totiž vzdal.

„Naší filozofií je hrát dobrou soutěž, a to druhá liga je. Ale není všem dnům konec… Co ale bude příští rok, to je těžké odhadovat. Dokonce si myslím, že budou problémy vůbec soutěže zahájit a odehrát. Teď normálně dvakrát týdně trénujeme. Ale jsou to lehčí tréninky i s fotbálkem. Herně nás příští týden čeká turnaj v Drásově, hned následuje Kojetín a 29. srpna pořádáme vlastní turnaj v Holubicích. I tam by se měl objevit někdo z extraligy. O změnách v kádru zatím nemá cenu spekulovat. Na to je ještě příliš brzy, ale s nějakými většími přesuny nepočítáme,“ sdělil ke klubovým plánům trenér mužstva Aleš Šmerda.

Na čtyřech antukových kurtech probíhaly boje až do večerních hodin. Za zápřah byli pořadatelé, místní volejbalový klub a obecní úřad, odměněni svými reprezentanty.

„Mě osobně hodně těší, že se naši kluci probojovali do finále. To bylo suprové okresní derby s Vyškovem a v nádherné divácké atmosféře. Na natřískaném hlavním kurtu i s mexickými vlnami. Velké drama, které naši vyhráli v tie-breaku třetího setu. Pořadatelsky a ani se zdravotními omezeními jsme nějaké větší problémy neměli, protože to neděláme v takové masové formě, jako jsou třeba Dřevěnice nebo Vranov. Počet startujících družstev máme omezený, protože by se to sem prostě z kapacitních důvodů nevešlo. Do slabší skupiny jsme už další přihlášky nepřijímali. V hlavní skupině mělo být osm mužstev, ale Kojetín nedal dohromady céčko, takže jsme změnili herní systém na každý s každým,“ sdělil šéf pořadatelů Luboš Julínek.