„Pro mě Benátky pořád zůstávají největší favorit na postup do extraligy a samy se netají, že tam chtějí jít. To znamená, že i ve finále jsou favority. Z tohoto pohledu ale na ně může být větší tlak. My do série vstupujeme uvolněně, nějakým způsobem si to budeme chtít i sportovně užít. Budeme stavět na tom, co nás zdobilo v sérii s Dobřichovicemi. Tedy bojovat o každý míč, ale i kolektivním způsobem a pokusit se o překvapení, kterým by aktuálně bylo jedno vítězství ze dvou zápasů u nich,“ naznačil Čížek „rozdání karet“.

I. liga mužů – finále

VK Benátky nad Jizerou

– TJ Sokol Bučovice

Pátek 25. 3. (19.30) a sobota 24. 3. (18.00), městská sportovní hala v Benátkách n. J.

Termíny odvet v Bučovicích jsou pátek 1. 4. (19.00) a sobota 2. 4. (18.00).

Případný pátý zápas by se hrál v Benátkách n. J. v sobotu 9. 4. (17.00).

Do Benátek by spolu s trenérským kolegou Jaroslavem Vlkem měli přivést nejsilnější sestavu. Počítají s bouřlivou domácí halou a Čížek odhaduje, že na zápas může přijít i přes 500 diváků. Totéž ovšem určitě bude i v Bučovicích.

„Předpokládám, že pojedeme v kompletní sestavě, to znamená ve třinácti čtrnácti lidech. Kluci mě ujistili, že jim bouřlivé prostředí vadit nebude, naopak, že se v takové atmosféře určitě budou cítit dobře. A u nás bývají fanoušci sedmým hráčem na hřišti. Hala určitě bude plná a jsem moc rád, že se nám po dost náročných jednáních podařilo zůstat doma. Mimochodem, máme na 99 procent slíbeno, že do Bučovic přijede Česká televize. Budeme tak mít možnost důstojně se rozloučit se sezonou a s fanoušky. A kolik jich bude? Vzpomínám na divácký rekord. V semifinále v roce 2019 s Brnem jsem napočítal 285 lidí…“ sdělil zároveň klubový manažer.

V Benátkách ovšem jeho tým čeká velice náročný úkol. Domácí klub vytváří podmínky pro vstup na první scénu českého volejbalu, ale hlavně disponuje velice zkušeným mužstvem. Tým diriguje slovenský reprezentant Filip Palgut na nahrávce, oporami jsou hráči, kteří prošli extraligou, bývalý český reprezentant blokař Vladimír Sobotka, smečař Vítězslav Bartůněk, Filip Nesvačil a další. Jak trenér sokolů naznačil, chce se proti silným individualitám prosadit týmovým pojetím.

„Samozřejmě jsou favoritem, ale já šance pořád vidím 50 na 50. Je to finále a je to o třech, čtyřech nebo pěti zápasech. Každý může být jiný. Ve hře bude více věcí. A s Dobřichovicemi jsme také nebyli favority a nakonec jsme ze série vyšli vítězně. Pro mě je důležité, že v týmu vidím tu obrovskou snahu na trénincích, mentální sílu tohoto mančaftu a takovou tu dravost, chuť kluků se porvat a dotáhnout to do toho vysněného vítězství v první lize,“ odhalil Čížek důležité zbraně svého týmu.